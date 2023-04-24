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Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu
Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu
Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Mauro Icardi oldu. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:40+0300
2023-04-24T15:44+0300
mauro icardi
penaltı
spor
bafetimbi gomis
galatasaray
fenerbahçe
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Süper Lig'de 10 penaltı kazanan Galatasaray'da Mauro Icardi bu sezon attığı 7 penaltının 3'ünü kaçırarak ligde kötü anlamda bir rekor kırdı.Opta'nın aktardığına göre bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu Icardi oldu.Bugüne kadar Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe ise 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırdı.Galatasaray ise 10 penaltı kazanırken 6'sını gole çevirip 4'ünden yararlanamadı. Kaçan 4 penaltının 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.
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mauro icardi, penaltı, bafetimbi gomis, galatasaray, fenerbahçe
mauro icardi, penaltı, bafetimbi gomis, galatasaray, fenerbahçe

Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu

15:40 24.04.2023 (güncellendi: 15:44 24.04.2023)
© AA Mauro Icardi
 Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Mauro Icardi oldu.
Süper Lig'de 10 penaltı kazanan Galatasaray'da Mauro Icardi bu sezon attığı 7 penaltının 3'ünü kaçırarak ligde kötü anlamda bir rekor kırdı.
Opta'nın aktardığına göre bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu Icardi oldu.
Bugüne kadar Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe ise 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırdı.
Galatasaray ise 10 penaltı kazanırken 6'sını gole çevirip 4'ünden yararlanamadı. Kaçan 4 penaltının 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.
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Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması
21 Nisan, 22:22
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