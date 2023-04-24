https://sputniknews.com.tr/20230424/icardi-super-ligin-en-cok-penalti-kaciran-futbolcusu-1070117408.html

Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu

Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Mauro Icardi oldu. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T15:40+0300

2023-04-24T15:40+0300

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mauro icardi

penaltı

spor

bafetimbi gomis

galatasaray

fenerbahçe

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Süper Lig'de 10 penaltı kazanan Galatasaray'da Mauro Icardi bu sezon attığı 7 penaltının 3'ünü kaçırarak ligde kötü anlamda bir rekor kırdı.Opta'nın aktardığına göre bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu Icardi oldu.Bugüne kadar Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe ise 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırdı.Galatasaray ise 10 penaltı kazanırken 6'sını gole çevirip 4'ünden yararlanamadı. Kaçan 4 penaltının 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230421/galatasaraydan-mauro-icardi-aciklamasi-1070034732.html

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mauro icardi, penaltı, bafetimbi gomis, galatasaray, fenerbahçe