https://sputniknews.com.tr/20230421/galatasaraydan-mauro-icardi-aciklamasi-1070034732.html

Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması

Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

galatasaray

fatih karagümrük

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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mauro icardi, galatasaray, fatih karagümrük