https://sputniknews.com.tr/20230421/galatasaraydan-mauro-icardi-aciklamasi-1070034732.html
Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması
Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:22+0300
2023-04-21T22:22+0300
2023-04-21T22:22+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
fatih karagümrük
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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mauro icardi, galatasaray, fatih karagümrük
mauro icardi, galatasaray, fatih karagümrük
Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması
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Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.