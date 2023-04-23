https://sputniknews.com.tr/20230423/lider-galatasaray-evinde-puan-kaybetti-1070087412.html
Lider Galatasaray evinde puan kaybetti
Lider Galatasaray evinde puan kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Icardi ile bir penaltı vuruşundan... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T21:24+0300
2023-04-23T21:24+0300
2023-04-23T22:41+0300
spor
galatasaray
fatih karagümrük
maç
özet
süper lig
spor toto süper lig
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 3-3 berabere bitti.Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Keram Aktürkoğlu, 45+1'de penaltıdan Oliviera ve 80. dakikada Sacha Boey kaydetti. Sarı-kırmızılılar 67. dakikada Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.Konuk Fatih Karagümrük'ün golleri ise 18. dakikada Diagne ile 26 ve 30. dakikalarda Borini'den geldi.Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 70'e, Fatih Karagümrük ise 41'e çıkardı.İstanbul takımlarına ilk kez puan kaybettiGalatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.Fenerbahçe'den VAR tepkisiFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının ardından bir açıklama yayımladı.Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı! VAR kayıtları açıklansın!" ifadeleri yer aldı.
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galatasaray, fatih karagümrük, maç, özet, süper lig, spor toto süper lig
galatasaray, fatih karagümrük, maç, özet, süper lig, spor toto süper lig
Lider Galatasaray evinde puan kaybetti
21:24 23.04.2023 (güncellendi: 22:41 23.04.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 3-3 berabere bitti.
Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Keram Aktürkoğlu, 45+1'de penaltıdan Oliviera ve 80. dakikada Sacha Boey kaydetti. Sarı-kırmızılılar 67. dakikada Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Konuk Fatih Karagümrük'ün golleri ise 18. dakikada Diagne ile 26 ve 30. dakikalarda Borini'den geldi.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 70'e, Fatih Karagümrük ise 41'e çıkardı.
İstanbul takımlarına ilk kez puan kaybetti
Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe'den VAR tepkisi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının ardından bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı! VAR kayıtları açıklansın!" ifadeleri yer aldı.