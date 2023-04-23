https://sputniknews.com.tr/20230423/lider-galatasaray-evinde-puan-kaybetti-1070087412.html

Lider Galatasaray evinde puan kaybetti

Lider Galatasaray evinde puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Icardi ile bir penaltı vuruşundan... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

fatih karagümrük

maç

özet

süper lig

spor toto süper lig

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 3-3 berabere bitti.Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Keram Aktürkoğlu, 45+1'de penaltıdan Oliviera ve 80. dakikada Sacha Boey kaydetti. Sarı-kırmızılılar 67. dakikada Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.Konuk Fatih Karagümrük'ün golleri ise 18. dakikada Diagne ile 26 ve 30. dakikalarda Borini'den geldi.Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 70'e, Fatih Karagümrük ise 41'e çıkardı.İstanbul takımlarına ilk kez puan kaybettiGalatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.Fenerbahçe'den VAR tepkisiFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının ardından bir açıklama yayımladı.Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı! VAR kayıtları açıklansın!" ifadeleri yer aldı.

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galatasaray, fatih karagümrük, maç, özet, süper lig, spor toto süper lig