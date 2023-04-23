https://sputniknews.com.tr/20230423/turk-guresci-burhan-akbudak-avrupa-sampiyonu-oldu-1070088440.html

Türk güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu

Türk güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

burhan akbudak

avrupa

güreş

şampiyon

hırvatistan

zagreb

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Hırvatistan'ın Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230422/turk-guresci-riza-kayaalp-12-kez-avrupa-sampiyonu-oldu-1070066104.html

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