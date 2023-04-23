https://sputniknews.com.tr/20230423/turk-guresci-burhan-akbudak-avrupa-sampiyonu-oldu-1070088440.html
Türk güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu
Türk güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T22:00+0300
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2023-04-23T22:00+0300
spor
burhan akbudak
avrupa
güreş
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hırvatistan
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Hırvatistan'ın Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230422/turk-guresci-riza-kayaalp-12-kez-avrupa-sampiyonu-oldu-1070066104.html
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burhan akbudak, avrupa, güreş, şampiyon, hırvatistan, zagreb
burhan akbudak, avrupa, güreş, şampiyon, hırvatistan, zagreb
Türk güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.
Hırvatistan'ın Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.
3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.
Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.