https://sputniknews.com.tr/20230422/turk-guresci-riza-kayaalp-12-kez-avrupa-sampiyonu-oldu-1070066104.html

Türk güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu oldu

Türk güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu oldu

Ay-yıldızlı sporcu Rıza Kayaalp, aynı sayıda Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T23:35+0300

2023-04-22T23:35+0300

2023-04-22T23:35+0300

spor

rıza kayaalp

avrupa güreş şampiyonası

şampiyon

altın madalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070065938_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c57260af707a13c4eeb0c63968d24fcc.jpg

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda Türk sporcular mindere çıktı.Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.'12 Avrupa şampiyonluğu bulunan bir şampiyonun rekorunu egale etmek bize nasip oldu'Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin gibi büyük bir şampiyonun rekorunu egale etmenin kendisine nasip olduğunu belirtti.Kayaalp, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etmenin kolay olmadığını dile getiren Kayaalp, şu ifadeleri kullandı: "Buraya bu rekoru kırmak ve halkımıza hediye etmek için gelmiştim. Ayrı bir hedef için buradaydık. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin gibi büyük bir şampiyonun rekorunu egale etmek de bize nasip oldu. İnşallah seneye de kırarız. Dile kolay grekoromen gibi zorlu bir branşta 13 tane final yapmak. Söylemesi çok kolay geliyor ama onu bir de bana sorun."İlk devre rakibiyle yerde mücadele ederken bacağından sakatlandığını vurgulayan Kayaalp, "İkinci derece yırtık olabilir. Şu an ayağımın üzerinde zor duruyorum. Ama çaktırmadım ve o acıyla ortada kalmaya çalıştım. Normalde daha üstün güreşebilirdim. Onun tedavisini oluruz. Önümüze bakacağız. Dünya şampiyonası var ve olimpiyat vizesi alınacak" diye konuştu.Kendisine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan'a teşekkür eden Rıza Kayaalp ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.Bakan Kasapoğlu, Kayaalp'i kutladıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 12. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, hem 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti hem de toplamda elde ettiği 13 madalyayla Avrupa şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Parlak kariyerine yeni zaferler ekleyen Rıza Kayaalp’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 77 kiloda bronz madalya kazanan Yunus Emre Başar’ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."Bakan Kasapoğlu, Kayaalp ile telefonda görüştüBakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile telefonda görüştü.Bakan Kasapoğlu, Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik ederek, "En büyük bayram hediyesi oldu. Yeni bir rekor bizleri her zamanki gibi büyük mutluluğa boğdu. Alnından öpüyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edersin. Seni, teknik ekibi, federasyonumuzu, başkanımızı ve katkısı olan herkesi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp de kendisini arayarak desteğini gösteren Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rıza kayaalp, avrupa güreş şampiyonası, şampiyon, altın madalya