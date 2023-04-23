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https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-tanklarimizin-seri-uretimine-baslayacagiz-1070085509.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanklarımızın seri üretimine başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanklarımızın seri üretimine başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız" dedi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T19:50+0300
2023-04-23T19:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
altay
altay tankı
sakarya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Yeni Altay Tankının Teslim Töreni'nde konuştu. Hedefin tam bağımsız savunma sanayii olduğuna işaret eden Erdoğan, savunma projelerinin toplam bütçesinin 75 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:"Yeni Altay Tankının testler için Silahlı Kuvvetlerimize teslim töreni sebebiyle birlikteyiz. Tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum.Arifiye’ye en son yılbaşında gelmiş 9 Ocak’ta Fırtına Obüslerinin teslimatlarını gerçekleştirmiştik. Bu törenle 6 adet Fırtına Obüsünü Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmiştik.Bugün de Yeni Altay Tankımızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini yerli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşumuz çeşitli tip ve özelliklerde birçok araç üretti. Fırtına Obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk."Araçlarımız muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat etmiştir"Araçlarımızdaki silah sistemlerini, elektronik sistemleri, ekipman ve teçhizatları da üretiyoruz. Dışardan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin de yerli ve milli imkanlarla üretimine de başladık. Muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik. Ağır sınıftaki araçlarda çalışmalarımızı da yakında neticelendiriyoruz.Kara aracı alanında neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı yerli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Bununla yetinmiyor dost ülkelere de kara aracı ihraç ediyoruz. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir. Araçlarımız muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat etmiştir.'Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz'Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi. Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay Tankımız 10 yıl önce ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir. Tankımızın geliştirilme sürecinde de pek çok sorunla karşılaştık. Her stratejik üründe olduğu gibi çamur atıldı, süreç sabote edilmek istendi. Bu saldırılara rağmen yılmadık pes etmedik.Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık.' diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Burada yüzde 51’i bize aittir, yüzde 49’u Katar’a aittir. En önemli yanı da şudur; sürekli sermaye noktasında takviyede burayı takviye eder durumdadır. Tüm bunları bilmeden, yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayesini tüketmeye çalıştılar. Arifiye Tesisleri’nde Türkiye’nin 400 beygir segmentindeki ilk yerli ve milli askeri motorlarının seri üretimini de gerçekleştirdik. Bu motorları 600, 1000 ve 1500 beygir tank motorları takip edecek.'Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler görüyoruz'Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı’mızı, Savunma Sanayi Başkanlığı’mızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, BMC Savunma’yı ve projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Yeni Altayların ülkemize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu? TCG Anadolu'yla ilgili ne diyorlar, '2 bombalık ömrü var.' Bunlar bu ülkenin evladı olamaz, bunlar Türk evladı olamaz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen kifayetsiz muhterislerin Yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir.Milletimizin, göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum.Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.
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recep tayyip erdoğan, altay, altay tankı, sakarya, sakarya tank palet fabrikası
recep tayyip erdoğan, altay, altay tankı, sakarya, sakarya tank palet fabrikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanklarımızın seri üretimine başlayacağız

19:50 23.04.2023 (güncellendi: 19:51 23.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Yeni Altay Tankının Teslim Töreni'nde konuştu. Hedefin tam bağımsız savunma sanayii olduğuna işaret eden Erdoğan, savunma projelerinin toplam bütçesinin 75 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yeni Altay Tankının testler için Silahlı Kuvvetlerimize teslim töreni sebebiyle birlikteyiz. Tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum.
Arifiye’ye en son yılbaşında gelmiş 9 Ocak’ta Fırtına Obüslerinin teslimatlarını gerçekleştirmiştik. Bu törenle 6 adet Fırtına Obüsünü Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmiştik.
Bugün de Yeni Altay Tankımızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini yerli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşumuz çeşitli tip ve özelliklerde birçok araç üretti. Fırtına Obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk.

"Araçlarımız muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat etmiştir"

Araçlarımızdaki silah sistemlerini, elektronik sistemleri, ekipman ve teçhizatları da üretiyoruz. Dışardan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin de yerli ve milli imkanlarla üretimine de başladık. Muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik. Ağır sınıftaki araçlarda çalışmalarımızı da yakında neticelendiriyoruz.
Kara aracı alanında neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı yerli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Bununla yetinmiyor dost ülkelere de kara aracı ihraç ediyoruz. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir. Araçlarımız muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat etmiştir.

'Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz'

Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi. Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay Tankımız 10 yıl önce ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir. Tankımızın geliştirilme sürecinde de pek çok sorunla karşılaştık. Her stratejik üründe olduğu gibi çamur atıldı, süreç sabote edilmek istendi. Bu saldırılara rağmen yılmadık pes etmedik.
Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık.' diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Burada yüzde 51’i bize aittir, yüzde 49’u Katar’a aittir. En önemli yanı da şudur; sürekli sermaye noktasında takviyede burayı takviye eder durumdadır. Tüm bunları bilmeden, yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayesini tüketmeye çalıştılar. Arifiye Tesisleri’nde Türkiye’nin 400 beygir segmentindeki ilk yerli ve milli askeri motorlarının seri üretimini de gerçekleştirdik. Bu motorları 600, 1000 ve 1500 beygir tank motorları takip edecek.

'Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler görüyoruz'

Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı’mızı, Savunma Sanayi Başkanlığı’mızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, BMC Savunma’yı ve projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Yeni Altayların ülkemize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.
Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu? TCG Anadolu'yla ilgili ne diyorlar, '2 bombalık ömrü var.' Bunlar bu ülkenin evladı olamaz, bunlar Türk evladı olamaz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen kifayetsiz muhterislerin Yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir.
Milletimizin, göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum.
Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.
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