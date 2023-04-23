Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, bu 7'li masa iyice dağıttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
07:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
07:05
41 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:10
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
37 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
14:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
16:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
17:20
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
17:35
2 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:51
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
18:45
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
19:04
41 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1070081068.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, bu 7'li masa iyice dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, bu 7'li masa iyice dağıttı
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Selo'yu, terörist başı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T16:16+0300
2023-04-23T16:40+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
haberler
merkez bankası
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070063636_0:74:2922:1718_1920x0_80_0_0_b6720378f6a8da4161cca05723c98e65.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik.Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza emanet ettiği milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Biz bölgeye turist olarak değil iş yapmaya gittik.'Akyazı 'Biz 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. Sakarya; 'Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik.'Bu ülke terör devleti değildir'Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.Bay Bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var.Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz.Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Bankanın kaynağını Karadeniz'deki doğalgazdan alıyoruz. Ev kadınlarımızın emekliliğine priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.Merkez Bankası rezervleriTefecilerden para alma yoluna gitseydik bu Bebecan var ya Davos'taydık o zamanki IMF Başkanı'na dedim ki sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun? Alıyorum dedi. Türkiye'yi sen yönetemezsin ben yönetirim dedim. O zaman da Merkez Bankasımızı döviz rezervi 27.5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı.''
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070063636_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_8ab09b153b34cf612cae5071eecdade7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, seçim, haberler, merkez bankası, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, seçim, haberler, merkez bankası, kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, bu 7'li masa iyice dağıttı

16:16 23.04.2023 (güncellendi: 16:40 23.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bu 7'li masa iyice dağıttı.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.
14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.
Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik.
Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza emanet ettiği milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Biz bölgeye turist olarak değil iş yapmaya gittik.
'Akyazı 'Biz 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. Sakarya; 'Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik.

'Bu ülke terör devleti değildir'

Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.
Bay Bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.
Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var.
Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz.
Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Bankanın kaynağını Karadeniz'deki doğalgazdan alıyoruz. Ev kadınlarımızın emekliliğine priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.

Merkez Bankası rezervleri

Tefecilerden para alma yoluna gitseydik bu Bebecan var ya Davos'taydık o zamanki IMF Başkanı'na dedim ki sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun? Alıyorum dedi. Türkiye'yi sen yönetemezsin ben yönetirim dedim. O zaman da Merkez Bankasımızı döviz rezervi 27.5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı.''
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала