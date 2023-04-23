https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1070081068.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, bu 7'li masa iyice dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu, terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış, bu 7'li masa iyice dağıttı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Selo'yu, terörist başı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T16:16+0300

2023-04-23T16:16+0300

2023-04-23T16:40+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik.Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza emanet ettiği milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Biz bölgeye turist olarak değil iş yapmaya gittik.'Akyazı 'Biz 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. Sakarya; 'Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız.' diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik.'Bu ülke terör devleti değildir'Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.Bay Bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var.Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz.Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Bankanın kaynağını Karadeniz'deki doğalgazdan alıyoruz. Ev kadınlarımızın emekliliğine priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.Merkez Bankası rezervleriTefecilerden para alma yoluna gitseydik bu Bebecan var ya Davos'taydık o zamanki IMF Başkanı'na dedim ki sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun? Alıyorum dedi. Türkiye'yi sen yönetemezsin ben yönetirim dedim. O zaman da Merkez Bankasımızı döviz rezervi 27.5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı.''

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recep tayyip erdoğan, seçim, haberler, merkez bankası, kemal kılıçdaroğlu