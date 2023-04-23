https://sputniknews.com.tr/20230423/kaftancioglu-paylasti-istanbulda-islem-tamam-1070078569.html

Kaftancıoğlu paylaştı: ‘İstanbul’da işlem tamam’

Kaftancıoğlu paylaştı: ‘İstanbul’da işlem tamam’

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" açıklamasını yaptı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T14:30+0300

2023-04-23T14:30+0300

2023-04-23T14:30+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

chp

canan kaftancıoğlu

seçim

istanbul

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakar örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!" ifadesini kullandı.

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türkiye, chp, canan kaftancıoğlu, seçim, istanbul