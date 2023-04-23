https://sputniknews.com.tr/20230423/kaftancioglu-paylasti-istanbulda-islem-tamam-1070078569.html
Kaftancıoğlu paylaştı: ‘İstanbul’da işlem tamam’
Kaftancıoğlu paylaştı: ‘İstanbul’da işlem tamam’
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" açıklamasını yaptı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T14:30+0300
2023-04-23T14:30+0300
2023-04-23T14:30+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
chp
canan kaftancıoğlu
seçim
istanbul
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakar örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!" ifadesini kullandı.
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türkiye, chp, canan kaftancıoğlu, seçim, istanbul
türkiye, chp, canan kaftancıoğlu, seçim, istanbul
Kaftancıoğlu paylaştı: ‘İstanbul’da işlem tamam’
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakar örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!" ifadesini kullandı.