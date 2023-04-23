https://sputniknews.com.tr/20230423/yuksek-secim-kurulu-yurt-disina-heyet-gonderecek-1070074962.html

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T12:16+0300

2023-04-23T12:16+0300

2023-04-23T12:16+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

türkiye

heyet

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Seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.Kurul, yurt dışında oy verme işleminin başlayacağı 27 Nisan öncesinde Avrupa'da sandık kurulacak bazı temsilciliklere heyet gönderecek.Bu kapsamda, Avrupa'daki bazı temsilciliklere hareket edecek YSK heyeti, incelemelerde bulunarak, eksiklerin giderilmesini sağlayacak ve seçimlerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yürütecek.

https://sputniknews.com.tr/20230421/ysk-millet-ittifaki-protokolunun-iptali-istemini-reddetti-1070036949.html

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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye, heyet