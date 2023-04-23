https://sputniknews.com.tr/20230423/yuksek-secim-kurulu-yurt-disina-heyet-gonderecek-1070074962.html
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T12:16+0300
2023-04-23T12:16+0300
2023-04-23T12:16+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye
heyet
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Seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.Kurul, yurt dışında oy verme işleminin başlayacağı 27 Nisan öncesinde Avrupa'da sandık kurulacak bazı temsilciliklere heyet gönderecek.Bu kapsamda, Avrupa'daki bazı temsilciliklere hareket edecek YSK heyeti, incelemelerde bulunarak, eksiklerin giderilmesini sağlayacak ve seçimlerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yürütecek.
https://sputniknews.com.tr/20230421/ysk-millet-ittifaki-protokolunun-iptali-istemini-reddetti-1070036949.html
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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye, heyet
seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye, heyet
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.
Seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Kurul, yurt dışında oy verme işleminin başlayacağı 27 Nisan öncesinde Avrupa'da sandık kurulacak bazı temsilciliklere heyet gönderecek.
Bu kapsamda, Avrupa'daki bazı temsilciliklere hareket edecek YSK heyeti, incelemelerde bulunarak, eksiklerin giderilmesini sağlayacak ve seçimlerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yürütecek.