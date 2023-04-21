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YSK, 'Millet İttifakı protokolünün iptali' istemini reddetti
YSK, 'Millet İttifakı protokolünün iptali' istemini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin "Millet İttifakı'nda yer alan 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı illerde liste... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T23:34+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
ak parti
millet ittifakı
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AK Parti, "Millet İttifakı'nın oy pusulasından çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.NTV'nin haberine göre AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Millet İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuş olduğu ittifak protokolünde 6 siyasi partinin yer aldığı hatırlatılarak, "İttifakın oy pusulasındaki yerlerinin tespitine istinaden ittifak ve ittifak içerisindeki siyasi partiler için ayrı ayrı kura işlemi yapıldığı, ancak ittifak içerisindeki 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı seçim çevrelerinde aday listesi sunmadığı buna rağmen ittifak protokolünü değiştirmeye yönelik herhangi bir ek protokol sunmadıkları" görüşüne yer verildi.Başvuruda, ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokolün bulunduğu gerekçeleriyle oy pusulalarında Millet İttifakı ibaresi bulunmaması, her siyasi partiye müstakil olarak yer verilmesi, ayrıca baraj hesaplamasının da her bir siyasi parti için ayrı ayrı yapılması gerektiği vurgulandı.Talebi değerlendiren YSK, oy pusulasından Millet İttifakı ibaresinin çıkarılması başvurusunu reddetti.YSK'nın kararında, "Her ne kadar Millet İttifakı'na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiçbir seçim çevresinde aday gösterilmemiş olsa da, ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin iller toplamının yarısından fazlasında aday göstermiş olması nedeniyle Millet İttifakı'nın devam ettiğine, ittifak protokolünün geçersiz olduğuna ilişkin talebin reddine" ifadelerine yer verildi.İttifak tanımı da yer aldıYSK gerekçeli kararında "İttifak" kelimesinin tanımını da yaptı. İttifak kelimesinin anlam olarak, "beraber hareket için sözleşme", "söz birliği etme", "anlaşma, uyuşma, bağlaşma", "birleşme" gibi anlamlara geldiği belirtildi.Bir ittifaktan söz edilebilmesi için belirli bir konuda bir araya gelen, anlaşan asgari iki tarafın bulunması gerekliliğinin altı çizildi. Verilen kararda, oy pusulalarında ittifak isminin kullanılması için, o seçim çevresinde ittifakta yer alan partilerden en az ikisinin yer alması gerektiği vurgulandı. Kararın sadece Millet İttifakı için değil, seçime ittifak çatısı altında katılan tüm partiler için verildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ysk-16-ilde-millet-ittifaki-adinin-kullanilamayacagina-karar-verdi-1069887050.html
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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ak parti, millet ittifakı
seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ak parti, millet ittifakı

YSK, 'Millet İttifakı protokolünün iptali' istemini reddetti

23:34 21.04.2023 (güncellendi: 23:37 21.04.2023)
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AA
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin "Millet İttifakı'nda yer alan 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı illerde liste sunmadığı gerekçesiyle oy pusulasından Millet İttifakı'nın çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
AK Parti, "Millet İttifakı'nın oy pusulasından çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.
NTV'nin haberine göre AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Millet İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuş olduğu ittifak protokolünde 6 siyasi partinin yer aldığı hatırlatılarak, "İttifakın oy pusulasındaki yerlerinin tespitine istinaden ittifak ve ittifak içerisindeki siyasi partiler için ayrı ayrı kura işlemi yapıldığı, ancak ittifak içerisindeki 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı seçim çevrelerinde aday listesi sunmadığı buna rağmen ittifak protokolünü değiştirmeye yönelik herhangi bir ek protokol sunmadıkları" görüşüne yer verildi.
Başvuruda, ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokolün bulunduğu gerekçeleriyle oy pusulalarında Millet İttifakı ibaresi bulunmaması, her siyasi partiye müstakil olarak yer verilmesi, ayrıca baraj hesaplamasının da her bir siyasi parti için ayrı ayrı yapılması gerektiği vurgulandı.
Talebi değerlendiren YSK, oy pusulasından Millet İttifakı ibaresinin çıkarılması başvurusunu reddetti.
YSK'nın kararında, "Her ne kadar Millet İttifakı'na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiçbir seçim çevresinde aday gösterilmemiş olsa da, ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin iller toplamının yarısından fazlasında aday göstermiş olması nedeniyle Millet İttifakı'nın devam ettiğine, ittifak protokolünün geçersiz olduğuna ilişkin talebin reddine" ifadelerine yer verildi.

İttifak tanımı da yer aldı

YSK gerekçeli kararında "İttifak" kelimesinin tanımını da yaptı. İttifak kelimesinin anlam olarak, "beraber hareket için sözleşme", "söz birliği etme", "anlaşma, uyuşma, bağlaşma", "birleşme" gibi anlamlara geldiği belirtildi.
Bir ittifaktan söz edilebilmesi için belirli bir konuda bir araya gelen, anlaşan asgari iki tarafın bulunması gerekliliğinin altı çizildi. Verilen kararda, oy pusulalarında ittifak isminin kullanılması için, o seçim çevresinde ittifakta yer alan partilerden en az ikisinin yer alması gerektiği vurgulandı. Kararın sadece Millet İttifakı için değil, seçime ittifak çatısı altında katılan tüm partiler için verildiği kaydedildi.
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK'dan karar: 16 ilde 'Millet İttifakı' ismi kullanılamayacak
19 Nisan, 09:44
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