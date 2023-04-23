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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bakan-soylu--29-ekim-2023-tarihinde-bu-ulkenin-daglarinda-bir-tek-pkkli-terorist-kalmayacak-1070084897.html
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak" dedi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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seçim
süleyman soylu
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AK Parti İstanbul milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen Kastamonu Küre Derneğinin bayramlaşma programına katıldı. Derneğin karşısındaki Sabri Akpınar Parkı'nda otobüsten vatandaşlara hitap eden Soylu eskiden Alevilerin "Ben Aleviyim" demekten imtina ettiğini söyledi.Şimdi herkesin istediğini söyleyebildiğini belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu geçen akşam diyor ki 'Ben Aleviyim, Hak Muhammed Ali'nin yolundayım'. Eyvallah, eğer öyleyse başınız üzerine. Peki Hak Muhammed Ali'nin yolunda teröriste destek var mı? PKK'yla kol kola girmek var mı? Buradan Allah rızası için söylüyorum. Bizi ayakta tutan aile yapımızdır. LGBT'yi getirip kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesini Türkiye'ye dayatmak var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda bu ülkede şehit olan polisimize, askerimize, jandarmamıza 'uyuşturucu kaçakçısı' demeye gerek var mı? Var mı böyle bir yol?" diye konuştu.Bakan Soylu muhalefetin kendilerine "gitsin" dediklerini aktararak şöyle devam etti:Doğu ve Güneydoğu'da bugün 24 saat insanların huzur içerisinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Çocuklar okuyorlar, üniversitelere gidiyorlar. Her şey tersine mi dönecek? Belediyeleri aldılar, oranın canına okudular. Ya iktidar ortağı olurlarsa ne yaparlar? Doğu ve Güneydoğu'ya kimseyi sokmazlar. Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak" şeklinde konuştu.
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türkiye, seçim, süleyman soylu, terörist
türkiye, seçim, süleyman soylu, terörist

Bakan Soylu: 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak

19:10 23.04.2023 (güncellendi: 19:11 23.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak" dedi.
AK Parti İstanbul milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen Kastamonu Küre Derneğinin bayramlaşma programına katıldı. Derneğin karşısındaki Sabri Akpınar Parkı'nda otobüsten vatandaşlara hitap eden Soylu eskiden Alevilerin "Ben Aleviyim" demekten imtina ettiğini söyledi.
Şimdi herkesin istediğini söyleyebildiğini belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu geçen akşam diyor ki 'Ben Aleviyim, Hak Muhammed Ali'nin yolundayım'. Eyvallah, eğer öyleyse başınız üzerine. Peki Hak Muhammed Ali'nin yolunda teröriste destek var mı? PKK'yla kol kola girmek var mı? Buradan Allah rızası için söylüyorum. Bizi ayakta tutan aile yapımızdır. LGBT'yi getirip kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesini Türkiye'ye dayatmak var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda bu ülkede şehit olan polisimize, askerimize, jandarmamıza 'uyuşturucu kaçakçısı' demeye gerek var mı? Var mı böyle bir yol?" diye konuştu.
Bakan Soylu muhalefetin kendilerine "gitsin" dediklerini aktararak şöyle devam etti:
"Ne yapacaklar? Kuzey Irak ile Kuzey Suriye'deki askeri operasyonlarımızı sonlandıracaklar. Kim sonlandıracak? Onlar gelip sonlandıracaklar. Peki ne olacak orada? PKK ile PYD o bölgeyi alacaklar. Tam yıllardır kurdurmadığımız, mücadele ettiğimiz, uğrunda şehit verdiğimiz Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nı, bütün operasyonları yaptık. Kırk yıldır canımıza okudular, 40 yıldır bu ülkeyi maliyetle karşı karşıya bıraktılar, 40 yıldır bu ülkenin evlatlarının yarına umutla bakmasını engellediler, 40 yıldır bu ülkede bombalar patladı. Şimdi canına okuyoruz, nefes aldırmıyoruz, dağlarda nefes aldırmıyoruz. Orada bütün planları yapmışlar. Korucuları kaldıracaklar. Niçin kaldıracaklar? Çünkü korucular devletle beraber, milletle beraber. Onun için kaldıracaklar. Kayyumları tekrar getirecekler. Niçin getirecekler? Çünkü PKK'ya para lazım, PKK'ya insan kaynağı lazım. Kuruttuk hepsini, kurutmaya çalışıyoruz, adım attırmıyoruz."
Doğu ve Güneydoğu'da bugün 24 saat insanların huzur içerisinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Çocuklar okuyorlar, üniversitelere gidiyorlar. Her şey tersine mi dönecek? Belediyeleri aldılar, oranın canına okudular. Ya iktidar ortağı olurlarsa ne yaparlar? Doğu ve Güneydoğu'ya kimseyi sokmazlar. Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak" şeklinde konuştu.
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