https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-cesitli-toren-ve-etkinliklerle-kutlaniyor-devlet-erkani-ataturkun-huzurunda-1070070922.html
23 Nisan, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda
23 Nisan, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 103. yılında ilk tören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T10:14+0300
2023-04-23T10:14+0300
2023-04-23T10:15+0300
politika
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
haberler
tören
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TBMM'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.İlk tören TBMM başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile milletvekilleri yer aldı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak heyetle beraber İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230423/sentop-tbmmnin-acilisi-millet-iradesinin-temsili-anlamina-gelen-buyuk-degisimin-baslangicidir-1070070781.html
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, haberler, tören
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, haberler, tören
23 Nisan, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda
10:14 23.04.2023 (güncellendi: 10:15 23.04.2023) Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 103. yılında ilk tören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.
TBMM'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
İlk tören TBMM başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile milletvekilleri yer aldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak heyetle beraber İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun.''