https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-cesitli-toren-ve-etkinliklerle-kutlaniyor-devlet-erkani-ataturkun-huzurunda-1070070922.html

23 Nisan, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda

23 Nisan, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 103. yılında ilk tören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T10:14+0300

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politika

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

haberler

tören

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TBMM'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.İlk tören TBMM başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile milletvekilleri yer aldı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak heyetle beraber İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20230423/sentop-tbmmnin-acilisi-millet-iradesinin-temsili-anlamina-gelen-buyuk-degisimin-baslangicidir-1070070781.html

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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, haberler, tören