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https://sputniknews.com.tr/20230423/milli-egitim-bakani-ozer-23-nisanda-koltugunu-5inci-sinif-ogrencisine-devretti-1070072078.html
Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan'da koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisine devretti
Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan'da koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisine devretti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl’e bıraktı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T11:05+0300
2023-04-23T11:05+0300
türkiye
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
mahmut özer
milli eğitim bakanlığı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda çocuklarla bir araya geldi. Özer, bir günlüğüne koltuğunu Toygar Börekçi Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Kaan Can İl’e bıraktı. Toplamda 10 çocuktan oluşan heyet Bakan Özer ile sohbet etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Özer, bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiğini hatırlatarak sözü ve koltuğunu 5. sınıf öğrencisi olan Kaan Can İl’e bıraktı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı tüm dünya çocuklarına adadığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, egemenliğin ve geleceğin çocukların elinde olduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini gençlere armağan ediyor. Sizler ne kadar yetenekli, özgüvenli ve bu toprakların değerleriyle yetişirseniz bu ülke ilelebet yaşamaya devam edecek. 6 Şubat’ta ülkemizde çok büyük bir deprem yaşandı, çok canlarımızı yitirdik. Yitirmiş olduğumuz canlarımıza da Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Okulları açmak için, kardeşlerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle buluşturmak için biz çok çaba sarf ettik. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerin gözlerinizdeki ışıkları gördükçe gelecekle ilgili hiçbir kaygımız kalmıyor” diye konuştu.Bir günlüğüne Milli Eğitim Bakanı Özer’in koltuğuna oturan 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl,“Bugün bayram, bugün benim, bizim günümüz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekte yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Öncelikle yüzyılın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketini yaşayan arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ülkemdeki tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu büyük felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diliyoruz. Sayın bakanım bu özel günde bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için sizlere kendim ve arkadaşım adına teşekkür ediyorum. Bilmenizi isteriz ki bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisi ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, mahmut özer, milli eğitim bakanlığı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, mahmut özer, milli eğitim bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan'da koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisine devretti

11:05 23.04.2023
© İHAMilli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan'da koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisine devretti
Milli Eğitim Bakanı Özer, 23 Nisan'da koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisine devretti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl’e bıraktı. Bakan Özer, “Sizlerin gözlerinizdeki ışıkları gördükçe gelecekle ilgili hiçbir kaygımız kalmıyor” dedi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda çocuklarla bir araya geldi.
Özer, bir günlüğüne koltuğunu Toygar Börekçi Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Kaan Can İl’e bıraktı. Toplamda 10 çocuktan oluşan heyet Bakan Özer ile sohbet etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Özer, bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiğini hatırlatarak sözü ve koltuğunu 5. sınıf öğrencisi olan Kaan Can İl’e bıraktı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı tüm dünya çocuklarına adadığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, egemenliğin ve geleceğin çocukların elinde olduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini gençlere armağan ediyor. Sizler ne kadar yetenekli, özgüvenli ve bu toprakların değerleriyle yetişirseniz bu ülke ilelebet yaşamaya devam edecek. 6 Şubat’ta ülkemizde çok büyük bir deprem yaşandı, çok canlarımızı yitirdik. Yitirmiş olduğumuz canlarımıza da Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Okulları açmak için, kardeşlerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle buluşturmak için biz çok çaba sarf ettik. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerin gözlerinizdeki ışıkları gördükçe gelecekle ilgili hiçbir kaygımız kalmıyor” diye konuştu.
Bir günlüğüne Milli Eğitim Bakanı Özer’in koltuğuna oturan 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl,
“Bugün bayram, bugün benim, bizim günümüz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekte yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Öncelikle yüzyılın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketini yaşayan arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ülkemdeki tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu büyük felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diliyoruz. Sayın bakanım bu özel günde bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için sizlere kendim ve arkadaşım adına teşekkür ediyorum. Bilmenizi isteriz ki bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisi ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
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