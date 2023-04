İmamoğlu: Her çocuğumuza, ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum

“Tabii daha güçlü, daha coşkulu ve daha hissedilir bir biçimde, devletimizin her kademesinden insanların katılım gösterdiği bir bayram olmasını diliyorum. Elbette dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram. Ama bir o kadar da sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü, milli egemenliğin tescillendiği TBMM’nin kuruluş gününde kutluyoruz bu bayramı. Aslında hangi makamda bulunuyorsanız, bu bayramın tescilinin içinde olduğu, o ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışından dolayı o makamlarda bulunuyoruz, bulunuyorlar. Onun için bu bayramlardaki kriterleri, böyle bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı değil de bütüncül kutlamayı, halkla bütünleşmeyi çok istiyor ve diliyorum. Çocuklar adına, en güzel şekliyle eğitim diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun eşitsizlik içinde değil, tümden eşitlik içinde var olduğu bir Türkiye diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun birbirinden farklı yetiştiği değil, tam aksine Cumhuriyet’in bizlere verdiği fırsat gibi, her çocuğumuza bu ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum. Çocuklarımızın bu güzel bayramı kutlu olsun.”