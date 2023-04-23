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İmamoğlu: Her çocuğumuza, ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum
İmamoğlu: Her çocuğumuza, ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törende "Hiçbir... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T13:26+0300
2023-04-23T13:26+0300
türkiye
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
ekrem imamoğlu
taksim
kutlama
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri de anıt çevresindeki yerini aldı. Törende, Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu 7. öğrencisi Meyra Mendi de M. Necati Öngay’ın ‘Egemenliğin Tadı’ adlı şiirini okudu.İmamoğlu, 23 Nisan değerlendirmesini de Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirdi. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:Alanda bulunan çocuklar ve velileriyle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, İstanbul Valiliği’nin Taksim Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlediği 23 Nisan kutlama programına da katıldı.
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ekrem imamoğlu, taksim, kutlama
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ekrem imamoğlu, taksim, kutlama

İmamoğlu: Her çocuğumuza, ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum

13:26 23.04.2023
© FotoğrafEkrem İmamoğlu - 23 Nisan
Ekrem İmamoğlu - 23 Nisan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© Fotoğraf
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törende "Hiçbir çocuğumuzun birbirinden farklı yetiştiği değil, tam aksine Cumhuriyet’in bizlere verdiği fırsat gibi, her çocuğumuza bu ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri de anıt çevresindeki yerini aldı. Törende, Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu 7. öğrencisi Meyra Mendi de M. Necati Öngay’ın ‘Egemenliğin Tadı’ adlı şiirini okudu.
İmamoğlu, 23 Nisan değerlendirmesini de Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirdi. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Tabii daha güçlü, daha coşkulu ve daha hissedilir bir biçimde, devletimizin her kademesinden insanların katılım gösterdiği bir bayram olmasını diliyorum. Elbette dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram. Ama bir o kadar da sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü, milli egemenliğin tescillendiği TBMM’nin kuruluş gününde kutluyoruz bu bayramı. Aslında hangi makamda bulunuyorsanız, bu bayramın tescilinin içinde olduğu, o ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışından dolayı o makamlarda bulunuyoruz, bulunuyorlar. Onun için bu bayramlardaki kriterleri, böyle bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı değil de bütüncül kutlamayı, halkla bütünleşmeyi çok istiyor ve diliyorum. Çocuklar adına, en güzel şekliyle eğitim diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun eşitsizlik içinde değil, tümden eşitlik içinde var olduğu bir Türkiye diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun birbirinden farklı yetiştiği değil, tam aksine Cumhuriyet’in bizlere verdiği fırsat gibi, her çocuğumuza bu ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum. Çocuklarımızın bu güzel bayramı kutlu olsun.”
Alanda bulunan çocuklar ve velileriyle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, İstanbul Valiliği’nin Taksim Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlediği 23 Nisan kutlama programına da katıldı.
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