https://sputniknews.com.tr/20230422/sp-ingilterenin-kredi-notunu-negatiften-duragana-cevirdi-1070041490.html

S&P, İngiltere'nin kredi notunu negatiften durağana çevirdi

S&P, İngiltere'nin kredi notunu negatiften durağana çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), İngiltere'nin kredi notunu teyit ederken, not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T03:00+0300

2023-04-22T03:00+0300

2023-04-22T03:00+0300

ekonomi

ingiltere

s&p

kredi notu

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun teyit, not görünümünün ise revize edildiği bildirildi.Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun 'AA/A-1+' olarak teyit edildiği, not görünümünün ise 'negatif'ten 'durağan'a çevrildiği aktarıldı.İngiltere ekonomisinin bu yıl ılımlı bir şekilde daralmasının beklendiği belirtilen açıklamada, ancak kısa vadeli aşağı yönlü ekonomik risklerin azaldığına inanıldığı kaydedildi.Açıklamada, "Bununla birlikte orta vadeli büyümenin tarihsel ortalamaların altında olacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.İngiltere hükümetinin Eylül 2022'de teklif edilen finanse edilmeyen bütçe önlemlerinin çoğundan vazgeçme kararının ülke için mali görünümü desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümetin enerji destek programının tahmin edilenden önemli ölçüde daha az maliyetli olduğu aktarıldı.Açıklamada, İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 0.5 daralmasının, gelecek 3 yılda ise sırasıyla yüzde 1.5, yüzde 1.8 ve yüzde 1.6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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