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2008'den bu yana en yüksek seviye: İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı
2008'den bu yana en yüksek seviye: İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4.25’e yükseltti. Söz konusu faiz artışı son 14 yılın en... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T16:07+0300
2023-03-23T16:07+0300
ekonomi
enflasyon
ingiltere
faiz artırımı
ingiltere merkez bankası (boe)
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İngiltere Merkez Bankası, Mart 2023 toplantısında beklentiler doğrultusunda kilit banka oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4.25'e yükseltti.Borçlanma maliyetlerini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Merkez Bankası, çift hanelerde kalan ve geçen ay beklenmedik bir şekilde hızlanan yüksek enflasyonla finansal istikrarı sağlarken mücadele etmeyi hedefliyor.Ülkede yıllık enflasyon oranı geçen ay yüzde 10.1'den yüzde 10.4'e çıkarak dört aydaki ilk artışı yaşadı.Merkez Bankası, işgücü piyasası koşulları ve ücret artışı ile hizmet enflasyonunun davranışı da dahil olmak üzere kalıcı enflasyonist baskılara ilişkin göstergeleri yakından izlemeye devam edeceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/ingilterede-bu-sefer-de-doktorlar-grevde-kahve-dukkani-calisanlarindan-daha-az-kazaniyorlar-1068192911.html
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enflasyon, ingiltere, faiz artırımı, ingiltere merkez bankası (boe)
enflasyon, ingiltere, faiz artırımı, ingiltere merkez bankası (boe)

2008'den bu yana en yüksek seviye: İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

16:07 23.03.2023
© AFP 2023İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4.25’e yükseltti. Söz konusu faiz artışı son 14 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
İngiltere Merkez Bankası, Mart 2023 toplantısında beklentiler doğrultusunda kilit banka oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4.25'e yükseltti.
Borçlanma maliyetlerini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Merkez Bankası, çift hanelerde kalan ve geçen ay beklenmedik bir şekilde hızlanan yüksek enflasyonla finansal istikrarı sağlarken mücadele etmeyi hedefliyor.
Ülkede yıllık enflasyon oranı geçen ay yüzde 10.1'den yüzde 10.4'e çıkarak dört aydaki ilk artışı yaşadı.
Merkez Bankası, işgücü piyasası koşulları ve ücret artışı ile hizmet enflasyonunun davranışı da dahil olmak üzere kalıcı enflasyonist baskılara ilişkin göstergeleri yakından izlemeye devam edeceğini açıkladı.
İngiltere - doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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