https://sputniknews.com.tr/20230323/2008den-bu-yana-en-yuksek-seviye-ingiltere-merkez-bankasi-faizi-25-baz-puan-artirdi-1068672427.html

2008'den bu yana en yüksek seviye: İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

2008'den bu yana en yüksek seviye: İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4.25’e yükseltti. Söz konusu faiz artışı son 14 yılın en... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T16:07+0300

2023-03-23T16:07+0300

2023-03-23T16:07+0300

ekonomi

enflasyon

ingiltere

faiz artırımı

ingiltere merkez bankası (boe)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/10/1057501634_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a0e9a641fae9c6ccc755bbcfca5be727.jpg

İngiltere Merkez Bankası, Mart 2023 toplantısında beklentiler doğrultusunda kilit banka oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4.25'e yükseltti.Borçlanma maliyetlerini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Merkez Bankası, çift hanelerde kalan ve geçen ay beklenmedik bir şekilde hızlanan yüksek enflasyonla finansal istikrarı sağlarken mücadele etmeyi hedefliyor.Ülkede yıllık enflasyon oranı geçen ay yüzde 10.1'den yüzde 10.4'e çıkarak dört aydaki ilk artışı yaşadı.Merkez Bankası, işgücü piyasası koşulları ve ücret artışı ile hizmet enflasyonunun davranışı da dahil olmak üzere kalıcı enflasyonist baskılara ilişkin göstergeleri yakından izlemeye devam edeceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230313/ingilterede-bu-sefer-de-doktorlar-grevde-kahve-dukkani-calisanlarindan-daha-az-kazaniyorlar-1068192911.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, ingiltere, faiz artırımı, ingiltere merkez bankası (boe)