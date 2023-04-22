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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/italya-cumhurbaskani-mattarella-rus-sanatina-yonelik-iptal-kulturu-bir-hatadir--1070043918.html
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Rus sanatına yönelik iptal kültürü bir hatadır
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Rus sanatına yönelik iptal kültürü bir hatadır
Mattarella, "Rus edebiyatına ve kültürüne yönelik iptal kültürü yanlış bir harekettir" dedi. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T10:27+0300
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rusya
italya
ukrayna krizi
sergio mattarella
rus kültürü
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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Rusya'ya yönelik 'yaptırımlar' kapsamında Rus sanatçılara ve eserlerine yönelik 'iptal kültürü'nü eleştirdi. Mattarella, Corriere Della Sera'ya verdiği röportajda, "Rus kültürü, Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın uzun bir geçmişe sahip olan kültür tarihinden Rus edebiyatını ve sanatını 'kaldırmanın doğru olup olmadığı'na yönelik soruya Mattarella, Rus olan her şey karşı iptal kültürünün uygulanmasının hata olduğunu söyledi. Sanatçıların ve entelektüellerin ürettiği sanat eserlerine karşı insanlığın tavrının ancak merak, açıklık, karşılaştırma ve bilgi olabileceğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı özel askeri operasyonun ardından başta ABD ve AB üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya bir dizi yaptırım kararı alındı. Bazı ülkelerde Rus sanatçıların eserleri yasaklandı, Rus kültürüne yönelik boykot kampanyalarını düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/sirp-yonetmen-kusturica-rus-kulturunu-hicbir-zaman-iptal-edemeyecekler-1069305679.html
https://sputniknews.com.tr/20221111/batili-medeniyetler-eserlerini-yasakladi-ama-yerine-yenisini-koyamadi-dostoyevski-201-yasinda-1063337528.html
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rusya, italya, sergio mattarella, rus kültürü
rusya, italya, sergio mattarella, rus kültürü

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Rus sanatına yönelik iptal kültürü bir hatadır

10:27 22.04.2023 (güncellendi: 10:30 22.04.2023)
© AP Photo / Alessandra TarantinoSergio Mattarella
Sergio Mattarella - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Mattarella, "Rus edebiyatına ve kültürüne yönelik iptal kültürü yanlış bir harekettir" dedi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Rusya'ya yönelik 'yaptırımlar' kapsamında Rus sanatçılara ve eserlerine yönelik 'iptal kültürü'nü eleştirdi.

Mattarella, Corriere Della Sera'ya verdiği röportajda, "Rus kültürü, Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın uzun bir geçmişe sahip olan kültür tarihinden Rus edebiyatını ve sanatını 'kaldırmanın doğru olup olmadığı'na yönelik soruya Mattarella, Rus olan her şey karşı iptal kültürünün uygulanmasının hata olduğunu söyledi.

Sanatçıların ve entelektüellerin ürettiği sanat eserlerine karşı insanlığın tavrının ancak merak, açıklık, karşılaştırma ve bilgi olabileceğini belirtti.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı özel askeri operasyonun ardından başta ABD ve AB üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya bir dizi yaptırım kararı alındı.

Bazı ülkelerde Rus sanatçıların eserleri yasaklandı, Rus kültürüne yönelik boykot kampanyalarını düzenlendi.
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