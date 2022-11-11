https://sputniknews.com.tr/20221111/batili-medeniyetler-eserlerini-yasakladi-ama-yerine-yenisini-koyamadi-dostoyevski-201-yasinda-1063337528.html

Batılı ‘medeniyetler’ eserlerini yasakladı ama yerine yenisini koyamadı: Dostoyevski 201 yaşında

Batılı ‘medeniyetler’ eserlerini yasakladı ama yerine yenisini koyamadı: Dostoyevski 201 yaşında

Bugün, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus ve Dünya edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin 201. doğum günü kutlanıyor. Batılı... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T20:20+0300

2022-11-11T20:20+0300

2022-11-11T21:15+0300

yaşam

fyodor dostoyevski

rusya

edebiyat

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Dünya ve Rus edebiyatında çığır açan nitelikte eserleri kaleme alan Dostoyevski, 11 Kasım 1821'de Moskova'da dünyaya geldi. Dünyanın en iyi yazarlarından biri olan Dostoyevski'nin babası ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Annesinin yardımıyla evde başladığı eğitimini özel bir okulda sürdürdü. 1841 yılında, askeri öğrenci olarak eğitim gördüğü St. Petersburg mühendislik okulunu bitirdi. İlk romanı İnsancıklar 1846’da yayımlandı.Daha sonra yazmaya başladığı Suç ve Ceza romanıyla birlikte Dostoyevski, geriye dünya edebiyatını derinden etkileyen, hukuk ve siyaset başta olmak üzere bir çok alana ilham kaynağı olan bir eser bıraktı. Suç ve Ceza, 1866 yılında yayımlandı ve bir baş yapıt niteliğindeki kitap, Rus edebiyatının klasik anlamda ilk büyük romanı olarak kabul ediliyor.Suç ve Ceza romanının kilit noktalarından St. Petersburg'daki Sennaya Meydanı 1900'lü yıllarda çekilmiş fotoğrafı ise şöyle: St. Petersburg, Dostoyevski'nin eserlerinde çok önemli rol oynayan ve adeta sembol haline gelen şehir olarak okuyucuyla buluştu.Dostoyevski'nin bir dönem yaşadığı St. Petersburg'un semtindeki Griboyedov Kanalı: Günümüzde de en çok okunan yazarlar arasında yer alan Dostoyevski, eserlerinde iki dünya savaşı arasında yaşayan bir kuşağı rahatsız eden yoksulluk, ahlaksal, dinsel, siyasal konuları etkileyici bir dil ve ustalıkla dile getirdi.1847 yılında yazar, ütopyacı sosyalist Petraşevski'nin grubuna dahil oldu. Dostoyevski ve grubun diğer üyeleri, 23 Nisan 1849'da Çar I. Nikolay'ın polisleri tarafından tutuklandı ve sekiz ay süren soruşturmanın sonunda idama mahkum edildi. 22 Aralık 1849'da Semyonov Alayı'nın eğitim alanına getirildiler ve ilk üç kişilik grubun direklere bağlandığı sırada bağışlandıkları bildirildi. Dostoyevski'nin sekiz ay hapis yattığı Petropavlovsk Kalesi'nin bugünkü görünümü ise şöyle: Rusya'nın Donbass'a başlattığı özel operasyonun ardından Batılı ülkelerin 'Rusya'ya yönelik absürt' yaptırımlarına yazar Dostoyevski de dahil oldu. Dostoyevski ve eserlerine yönelik yaptırımlar birçok sanat çevresi tarafından da tepkiyle karşılandı. Karamazov Kardeşler, Yeraltından Notlar, İnsancıklar, Kumarbaz, Budala, Öteki, Ölüler Evinden Anılar ve daha onlarca eserle Dostoyevski, gözlemlerinin keskinliği, ayrıntılara verdiği önem, yaşamdan çıkardığı sağlam karakterleri ve roman kurgulamadaki ustalığıyla hem Rusya, hem Avrupa'da kendisinden sonra gelen hemen tüm yazarlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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fyodor dostoyevski, rusya, edebiyat