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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/sirp-yonetmen-kusturica-rus-kulturunu-hicbir-zaman-iptal-edemeyecekler-1069305679.html
Sırp yönetmen Kusturica: Rus kültürünü hiçbir zaman iptal edemeyecekler
Sırp yönetmen Kusturica: Rus kültürünü hiçbir zaman iptal edemeyecekler
Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Rus kültürünün ölçeği, derinliği ve başarıları sayesinde iptal edilemeyeceğini söyledi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:38+0300
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, ‘Rus Evi’ Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin 90. kuruluş yıldönümü kutlamalarının açılış törenine katılan Kursturica’ya Rusya Kültür Bakanlığı’nın Dostoyevskiy Madalyası verildi.Kusturica, madalyayı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Adımın en derin insan sırlarını keşfeden ve şimdi de Batı Avrupa’da kültürün reddedilmesine izin vermeyen bir kişiyle ilişkilendirildiği için çok mutluyum. Bu tür insanlar olmadan kültürü kolayca yok ederlerdi. Ölçek, derinlik ve başarılar ve zamansız değer nedeniyle Rus kültürü asla reddedilemez” ifadelerini kullandı.Belgrad’daki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sırbistan Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı özel pullar da törende tanıtıldı.Tören programının müzik kısmında, ünlü Rus şarkıcı İrina Krutova ve ünlü piyanocu Boris Berezovskiy’in konserleri gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/lavrov-bati-donusu-olmayan-noktayi-gecti--1067075651.html
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emir kusturica, rusya, yönetmen, sırbistan
emir kusturica, rusya, yönetmen, sırbistan

Sırp yönetmen Kusturica: Rus kültürünü hiçbir zaman iptal edemeyecekler

23:38 06.04.2023
© SputnikEmir Kusturica
Emir Kusturica - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik
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Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Rus kültürünün ölçeği, derinliği ve başarıları sayesinde iptal edilemeyeceğini söyledi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, ‘Rus Evi’ Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin 90. kuruluş yıldönümü kutlamalarının açılış törenine katılan Kursturica’ya Rusya Kültür Bakanlığı’nın Dostoyevskiy Madalyası verildi.
Kusturica, madalyayı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Adımın en derin insan sırlarını keşfeden ve şimdi de Batı Avrupa’da kültürün reddedilmesine izin vermeyen bir kişiyle ilişkilendirildiği için çok mutluyum. Bu tür insanlar olmadan kültürü kolayca yok ederlerdi. Ölçek, derinlik ve başarılar ve zamansız değer nedeniyle Rus kültürü asla reddedilemez” ifadelerini kullandı.
Belgrad’daki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sırbistan Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı özel pullar da törende tanıtıldı.
Tören programının müzik kısmında, ünlü Rus şarkıcı İrina Krutova ve ünlü piyanocu Boris Berezovskiy’in konserleri gerçekleştirildi.
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