https://sputniknews.com.tr/20230406/sirp-yonetmen-kusturica-rus-kulturunu-hicbir-zaman-iptal-edemeyecekler-1069305679.html

Sırp yönetmen Kusturica: Rus kültürünü hiçbir zaman iptal edemeyecekler

Sırp yönetmen Kusturica: Rus kültürünü hiçbir zaman iptal edemeyecekler

Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Rus kültürünün ölçeği, derinliği ve başarıları sayesinde iptal edilemeyeceğini söyledi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T23:38+0300

2023-04-06T23:38+0300

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ukrayna krizi

emir kusturica

rusya

yönetmen

sırbistan

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, ‘Rus Evi’ Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin 90. kuruluş yıldönümü kutlamalarının açılış törenine katılan Kursturica’ya Rusya Kültür Bakanlığı’nın Dostoyevskiy Madalyası verildi.Kusturica, madalyayı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Adımın en derin insan sırlarını keşfeden ve şimdi de Batı Avrupa’da kültürün reddedilmesine izin vermeyen bir kişiyle ilişkilendirildiği için çok mutluyum. Bu tür insanlar olmadan kültürü kolayca yok ederlerdi. Ölçek, derinlik ve başarılar ve zamansız değer nedeniyle Rus kültürü asla reddedilemez” ifadelerini kullandı.Belgrad’daki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sırbistan Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı özel pullar da törende tanıtıldı.Tören programının müzik kısmında, ünlü Rus şarkıcı İrina Krutova ve ünlü piyanocu Boris Berezovskiy’in konserleri gerçekleştirildi.

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