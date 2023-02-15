https://sputniknews.com.tr/20230215/lavrov-bati-donusu-olmayan-noktayi-gecti--1067075651.html

Lavrov: Batı 'dönüşü olmayan noktayı' geçti

Lavrov: Batı 'dönüşü olmayan noktayı' geçti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletlerin uzun yıllardır ‘Rusya'yı çevreleme’ rotasına bağlı kaldıklarına dikkat çekerek, “Son yıllarda... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T14:43+0300

2023-02-15T14:43+0300

2023-02-15T15:34+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

duma

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada Batılı devletlerin NATO'nun ülke sınırlarına doğru genişlemesi ve ‘kardeş Ukrayna'nın Rusya karşıtı, Rus düşmanı bir askeri tutunma noktasına dönüştürülmesi’ dahil olmak üzere uzun yıllardır ‘Rusya'yı çevreleme’ rotasına bağlı kaldıklarını ifade etti. Lavrov, ABD ve müttefiklerinin ‘insanlıktan tam anlamıyla haraç toplamak ve ‘hegemon rantı kazanmak’ için ‘yeni sömürgeci tek kutuplu dünya düzenini yeniden canlandırmak, yeni dünya merkezlerinin objektif oluşum ve yükseliş sürecini engellemek’ istediğinin altını çizdi. Lavrov ayrıca Batılı devletleri, son yıllarda ‘Kiev'i Donbass sorununu güç yoluyla çözmeye iten’ Ukraynalı yetkililerin ‘kollayıcıları’ olarak tanımladı.‘Rusya, ‘Kuzey Akımlardaki’ patlamalar konusunda BM Güvenlik Konseyi için özel oturum hazırlıyor’Rusya’nın Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili BM Güvenlik Konseyi için özel oturum hazırlığı yaptığına dikkat çeken Lavrov, “BM’ye başvurduk, orada bu konuyu gündeme getirdik. Güvenlik Konseyi için özel oturum hazırlıyoruz, bir soruşturma şeklinin bulunmasını talep edeceğiz” diye konuştu.BM'nin terör saldırılarını soruşturma hakkı olmadığı yönündeki iddiasına katılmadığını söyleyen Lavrov,ayrıca Batılı ülkelerin doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırıları hakkında Rus tarafına yalan söylediklerini ve tüm gerçeği sakladıklarını sözlerine ekledi.‘Rusya, uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülüklerini kökten revize edecek’Rusya'nın, ‘Rus karşıtı kararlar’ almak dahil olmak üzere kendisine karşı ‘ayırımcı bir tutum’ içinde olan uluslararası kuruluşlara karşı tüm yükümlülüklerini kökten revize ettiğini söyleyen Bakan Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü örnek vererek, ayrıca Moskova’nın çıkarlarını ‘ihlal eden’ kuruluşlara aidat ödemelerini ertelediğini de ifade etti.Batı'nın Rusya'yı ‘dışlanmış ülkeye’ dönüştürmek için hibrit savaş’ yürüttüğünü dile getiren diplomat, “Bu savaşın amacı gizlenmiyor, amaç Rus ekonomisini yok ederek ülkemizi savaş alanında yenilgiye uğratmakla kalmayıp, aynı zamanda bizi bir sağlık kordonu ile çevrelemek, bizi bir tür dışlanmış ülkeye dönüştürmek” ifadelerini kullandı.

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rusya, sergey lavrov, duma