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https://sputniknews.com.tr/20230421/sudanda-catismalar-bayram-dinlemedi-en-az-413-olu-3551-yarali-1070024909.html
Sudan'da çatışmalar bayram dinlemedi: Ölü sayısı en az 413'e, yaralı sayısı 3551'e çıktı
Sudan'da çatışmalar bayram dinlemedi: Ölü sayısı en az 413'e, yaralı sayısı 3551'e çıktı
DSÖ, Sudan'da iç savaşa dönüşmesinden korkulan çatışmalarda 15 Nisan'dan beri 413 kişinin öldüğünü ve 3551 kişinin yaralandığını duyurdu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T19:13+0300
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Sudan'da Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile Konsey Başkan Yardımcısı ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki iktidar savaşının çatışmalara dönüşmesinin 7. gününde, Ramazan Bayramı ateşkesi tutmadı. Fransa Haber Ajansı AFP, şiddetli patlamalarla sarsılan başkent Hartum'un yoğun nüfuslu bölgelerinde Sudan ordusu ile HDK milisleri arasında sokak savaşları yaşandığını duyururken, ölü sayısı 400'ü geçti. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da 15 Nisan'da yoğun çatışmaların başlamasından beri 413 kişinin öldüğünü ve 3551 kişinin yaralandığını duyurdu. Sözcü Margaret Harris, DSÖ'nün şimdiye kadar sağlık tesislerine yönelik 11 saldırı kaydettiğini ve bu tür saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğunu açıkladı. UNICEF: Kurbanlar arasında çocuklar da varBM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder da çatışmada en az 9 çocuğun öldüğünü ve 50'den fazla çocuğun yaralandığını belirtti. 'Zaten yetersiz beslenen çocukları açlıktan ölüme mahkum etmeyin'Elder, 'çatışmaların zaten yetersiz beslenmeden mustarip Sudanlı çocukların hayatlarını riske attığı' konusunda uyardı:DSÖ, daha önce çatışmanın her iki tarafına sağlık çalışanları, hastalar ve ambulanslar için insani geçiş koridoru açma çağrısı yapmıştı. Sadece HDK 72 saatlik ateşkes taahhüdünde bulunduHem BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bayram münasebetiyle 'en az üç günlük ateşkes' çağrısında bulundu. Batı Darfur bölgesini yıllarca kasıp kavuran şiddete öncülük eden Cancavid milislerinden oluşan HDK, 72 saatlik ateşkes taahhüdünde bulundu. HDK'nin Twitter hesabında, "Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak" açıklaması yapıldı. Ancak daha önce ilan edilen iki 24 saatlik ateşkes gibi bu da tutmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/bm-dunya-gida-programi-sudandaki-catisma-milyonlarca-kisiyi-acliga-itebilir-1069993504.html
https://sputniknews.com.tr/20230421/sudanda-72-saatlik-ramazan-bayrami-ateskesi-1069997720.html
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afrika, sudan, çatışmalar, ordu, hdk
afrika, sudan, çatışmalar, ordu, hdk

Sudan'da çatışmalar bayram dinlemedi: Ölü sayısı en az 413'e, yaralı sayısı 3551'e çıktı

19:13 21.04.2023 (güncellendi: 19:33 21.04.2023)
© AFP 2023 / -Sudan'da ordu ile HDK arasında her geçen gün şiddetlenen çatışmalardan başkent Hartum'un güneyinde kamyon arkasına doluşarak kaçmaya çalışanlar
Sudan'da ordu ile HDK arasında her geçen gün şiddetlenen çatışmalardan başkent Hartum'un güneyinde kamyon arkasına doluşarak kaçmaya çalışanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / -
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DSÖ, Sudan'da iç savaşa dönüşmesinden korkulan çatışmalarda 15 Nisan'dan beri 413 kişinin öldüğünü ve 3551 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sudan'da Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile Konsey Başkan Yardımcısı ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki iktidar savaşının çatışmalara dönüşmesinin 7. gününde, Ramazan Bayramı ateşkesi tutmadı.
Fransa Haber Ajansı AFP, şiddetli patlamalarla sarsılan başkent Hartum'un yoğun nüfuslu bölgelerinde Sudan ordusu ile HDK milisleri arasında sokak savaşları yaşandığını duyururken, ölü sayısı 400'ü geçti.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da 15 Nisan'da yoğun çatışmaların başlamasından beri 413 kişinin öldüğünü ve 3551 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sözcü Margaret Harris, DSÖ'nün şimdiye kadar sağlık tesislerine yönelik 11 saldırı kaydettiğini ve bu tür saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

UNICEF: Kurbanlar arasında çocuklar da var

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder da çatışmada en az 9 çocuğun öldüğünü ve 50'den fazla çocuğun yaralandığını belirtti.

'Zaten yetersiz beslenen çocukları açlıktan ölüme mahkum etmeyin'

Elder, 'çatışmaların zaten yetersiz beslenmeden mustarip Sudanlı çocukların hayatlarını riske attığı' konusunda uyardı:
"Sudan halihazırda dünyadaki çocuklar arasında en yüksek yetersiz beslenme oranlarından birine sahip. Ve şimdi vahim düzeyde akut yetersiz beslenen tahminen 50 bin çocuğun hayatının kurtarılması bakımından kritik bakım kesintiye uğradı. Bu, hayati tehlike arz ediyor."
DSÖ, daha önce çatışmanın her iki tarafına sağlık çalışanları, hastalar ve ambulanslar için insani geçiş koridoru açma çağrısı yapmıştı.
Sudan devleti destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri (Rapid Support Force/RSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
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BM Dünya Gıda Programı: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir
05:34

Sadece HDK 72 saatlik ateşkes taahhüdünde bulundu

Hem BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bayram münasebetiyle 'en az üç günlük ateşkes' çağrısında bulundu. Batı Darfur bölgesini yıllarca kasıp kavuran şiddete öncülük eden Cancavid milislerinden oluşan HDK, 72 saatlik ateşkes taahhüdünde bulundu. HDK'nin Twitter hesabında, "Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak" açıklaması yapıldı.
Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
DÜNYA
Sudan'da 72 saatlik Ramazan Bayramı ateşkesi
10:02
Ancak daha önce ilan edilen iki 24 saatlik ateşkes gibi bu da tutmadı.
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