Darbeler, piramitler ve sakız: Sudan hakkında bilinmesi gereken 5 şey

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1. 30 yıl boyunca tek bir kişi tarafından yönetildi

Sudan 30 yıl boyunca yönetimi askeri darbeyle ele geçiren Ömer el Beşir tarafından yönetildi. Beşir Darfur'daki çatışmalar sırasında insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve soykırım gibi suçlamalar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranıyordu.

1956'da bağımsızlığını kazanan Sudan'da çoğunluğu Müslüman olan kuzeyin, çoğunluğu Hristiyan ve animist olan güneye karşı yürüttüğü ikinci iç savaş sırasında Beşir, 1989 darbesiyle iktidarı ele geçirdi. Beşir'in İslami yönetimi altındayken ülkede zina ve içki içmek gibi eylemler suç kabul edildi ve kırbaç ile cezalandırıldı.

Güney Sudan ile 2005 yılında barış anlaşması imzalayan Beşir, çatışmaların en çok can kaybına neden olduğu bölgelerden Batı Darfur'da savaş suçu işlemekle suçlandı. Beşir, Arap olmayan isyancıların bölgedeki isyanını bastırmak için 2003 yılında 'Cancavid' olarak bilinen acımasız bir Arap milisi konuşlandırdı. 2013'de Cancavid militanları, daha sonra 'Hızlı Destek Güçleri' (HDG) isimli bir yapılanmaya gitti ve paramiliter bir grup olarak Sudan ordusu bünyesine dahil oldu.

Ekmek fiyatlarının üç kat artmasıyla alevlenen aylar süren 'Ekmek protestoları'nın ardından Beşir, 2019'da ordu tarafından görevinden alındı. Geçiş sürecinde beklenildiği gibi bir siyasi istikrarın elde edilememesi gerekçesiyle Sudan ordusu 2021'de Genelkurmay Başkanı Abdelfettah el Burhan'ın liderliğinde yönetime el koydu.