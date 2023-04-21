https://sputniknews.com.tr/20230421/bm-dunya-gida-programi-sudandaki-catisma-milyonlarca-kisiyi-acliga-itebilir-1069993504.html
BM Dünya Gıda Programı: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir
BM Dünya Gıda Programı: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki şiddetin milyonlarca kişiyi açlığa itebileceği uyarısında bulundu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T05:34+0300
2023-04-21T05:34+0300
2023-04-21T06:05+0300
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sudan
çatışma
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Merkezi Roma’da bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, WFP'nin nüfusunun üçte birinin halihazırda yeterli gıda bulmakta zorlandığı Sudan'daki operasyonlarını çatışmalar yüzünden durdurmak zorunda kaldığı hatırlatılarak "Sudan'daki şiddet patlaması, milyonlarca kişiyi açlığa sürükleme potansiyeline sahip" ifadesi kullanıldı.WFP'nin 2023'te Sudan’da 7.6 milyon insanı desteklemeyi planladığını ancak devam eden çatışmanın, WFP’nin kritik acil gıda teslimatlarını, çocuklara okul yemeklerini sağlamasını ve yetersiz beslenmeye yönelik mücadelesini engellediği belirtildi.Sudan'daki çatışmalarda üç WFP çalışanının hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi: "WFP, çatışmanın tüm taraflarını, insani yardım çalışanlarının güvenliğini garanti altına almaya ve Sudan’daki insani yardım varlıklarını ve tesislerini korumak için acil adımlar atma çağrısında bulunuyor. WFP, tüm tarafları çatışmaya son vermeye ve hayati gıda ve insani yardımların daimi şekilde ulaştırılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyor."
https://sputniknews.com.tr/20230420/misir-sudandaki-tum-askerlerimizi-hizli-destek-kuvvetlerinden-teslim-aldik-1069985064.html
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sudan, çatışma
BM Dünya Gıda Programı: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir
05:34 21.04.2023 (güncellendi: 06:05 21.04.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki şiddetin milyonlarca kişiyi açlığa itebileceği uyarısında bulundu.
Merkezi Roma’da bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, WFP'nin nüfusunun üçte birinin halihazırda yeterli gıda bulmakta zorlandığı Sudan'daki operasyonlarını çatışmalar yüzünden durdurmak zorunda kaldığı hatırlatılarak "Sudan'daki şiddet patlaması, milyonlarca kişiyi açlığa sürükleme potansiyeline sahip" ifadesi kullanıldı.
WFP'nin 2023'te Sudan’da 7.6 milyon insanı desteklemeyi planladığını ancak devam eden çatışmanın, WFP’nin kritik acil gıda teslimatlarını, çocuklara okul yemeklerini sağlamasını ve yetersiz beslenmeye yönelik mücadelesini engellediği belirtildi.
Sudan'daki çatışmalarda üç WFP çalışanının hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi: "WFP, çatışmanın tüm taraflarını, insani yardım çalışanlarının güvenliğini garanti altına almaya ve Sudan’daki insani yardım varlıklarını ve tesislerini korumak için acil adımlar atma çağrısında bulunuyor. WFP, tüm tarafları çatışmaya son vermeye ve hayati gıda ve insani yardımların daimi şekilde ulaştırılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyor."