Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
CHP’nin milletvekili adayı Gamze Taşçıer: Partilerde kadın aday sayısı yeterli değil
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
85 dk
Z RAPORU
YSK'dan sandık kurulları kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230420/misir-sudandaki-tum-askerlerimizi-hizli-destek-kuvvetlerinden-teslim-aldik-1069985064.html
Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık
Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık
Mısır, eğitim amacıyla Sudan'da bulunan tüm askerlerinin, ülkedeki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) teslim alındığını ve bazılarının tahliye... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:50+0300
2023-04-20T22:50+0300
dünya
afrika
sudan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042491768_19:0:1173:649_1920x0_80_0_0_9e1c0c2300cbe59f6ba58e40f6d9e984.jpg
Mısır Dışişleri Bakanlığı ve ordusundan, Sudan'daki Mısır askerlerinin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortak eğitime katılmak için Sudan'da bulunan Mısır askerlerini tahliye etmek üzere 3 Mısır nakliye uçağının Sudan'daki bir hava üssüne iniş yapması için yetkili makamlarla çarşamba günü koordinasyon kurulduğunu kaydetti.Abdulhafız, Sudan makamları, komşu ülkeler ve Sudan'daki Kızılhaç Komitesi ile yürütülen koordinasyon sonucu askerlerin çoğunun 3 uçakla Kahire'ye döndüğünü, diğerlerinin ise başkent Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği'ne ulaştırıldığını ve güvenli ortamın oluşması durumunda onların da ülkeye dönüşlerinin sağlanacağını aktardı.Açıklamada Abdulhafız, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Mısır askerlerinin büyükelçiliğe teslim edilmeleri sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile koordinasyon kurulduğu bilgisine yer verildi.Öte yandan, BAE haber ajansı WAM, Abu Dabi yönetiminin, Sudan'daki Mısır askerlerinin can güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü arabuluculuğun başarılı olduğunu duyurdu.Haberde, Mısır ve BAE'nin, Sudan'daki çatışmaların durması ve tarafların diyaloga geçmesi amacıyla çalışma yürütmeye devam ettiği aktarıldı.Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230420/sudanda-alikonulan-misirli-askerlerin-ilk-kisminin-kahireye-dondugu-bildirildi-1069934516.html
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042491768_163:0:1028:649_1920x0_80_0_0_2d42a0ca50455493bae1419f1652dbe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, sudan
afrika, sudan

Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık

22:50 20.04.2023
© AAMısır bayrağı
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Mısır, eğitim amacıyla Sudan'da bulunan tüm askerlerinin, ülkedeki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) teslim alındığını ve bazılarının tahliye edildiğini açıkladı. - Mısır askerlerinden bir kısmı ülkeye dönerken, geri kalanlar Mısır'ın Hartum Büyükelçiliği'ne nakledildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı ve ordusundan, Sudan'daki Mısır askerlerinin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortak eğitime katılmak için Sudan'da bulunan Mısır askerlerini tahliye etmek üzere 3 Mısır nakliye uçağının Sudan'daki bir hava üssüne iniş yapması için yetkili makamlarla çarşamba günü koordinasyon kurulduğunu kaydetti.
Abdulhafız, Sudan makamları, komşu ülkeler ve Sudan'daki Kızılhaç Komitesi ile yürütülen koordinasyon sonucu askerlerin çoğunun 3 uçakla Kahire'ye döndüğünü, diğerlerinin ise başkent Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği'ne ulaştırıldığını ve güvenli ortamın oluşması durumunda onların da ülkeye dönüşlerinin sağlanacağını aktardı.
Açıklamada Abdulhafız, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Mısır askerlerinin büyükelçiliğe teslim edilmeleri sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile koordinasyon kurulduğu bilgisine yer verildi.
Öte yandan, BAE haber ajansı WAM, Abu Dabi yönetiminin, Sudan'daki Mısır askerlerinin can güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü arabuluculuğun başarılı olduğunu duyurdu.
Haberde, Mısır ve BAE'nin, Sudan'daki çatışmaların durması ve tarafların diyaloga geçmesi amacıyla çalışma yürütmeye devam ettiği aktarıldı.
Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.
Mısır ordusu - Kahire - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
DÜNYA
Sudan'da alıkonulan Mısırlı askerlerin ilk kısmının Kahire'ye döndüğü bildirildi
00:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала