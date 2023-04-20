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Sudan'da alıkonulan Mısırlı askerlerin ilk kısmının Kahire'ye döndüğü bildirildi
Sudan'da alıkonulan Mısırlı askerlerin ilk kısmının Kahire'ye döndüğü bildirildi
Mısır medyası, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
mısır
italya
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Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen Kahire Televizyonunun yanı sıra eXtra news (Ekstra Haber) televizyon kanalı ve Al-Youm Al-Sabea (7. Gün) gazetesi, Sudan'da alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu açıkladı.Ne olmuştu?Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti.Açıklamada, "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.Mısır ordusundan yapılan açıklamada da Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.- Ne olmuştu?Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sosyal medyada, Sudan’ın kuzeyinde bulunan Meravi Havaalanı'nda bazı Mısırlı askerlerin esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.
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mısır, italya, hızlı destek kuvvetleri
mısır, italya, hızlı destek kuvvetleri

Sudan'da alıkonulan Mısırlı askerlerin ilk kısmının Kahire'ye döndüğü bildirildi

00:23 20.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDMısır ordusu - Kahire
Mısır ordusu - Kahire - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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Mısır medyası, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu duyurdu.
Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen Kahire Televizyonunun yanı sıra eXtra news (Ekstra Haber) televizyon kanalı ve Al-Youm Al-Sabea (7. Gün) gazetesi, Sudan'da alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti.
Açıklamada, "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.
Mısır ordusundan yapılan açıklamada da Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.
- Ne olmuştu?
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sosyal medyada, Sudan’ın kuzeyinde bulunan Meravi Havaalanı'nda bazı Mısırlı askerlerin esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.
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