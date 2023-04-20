https://sputniknews.com.tr/20230420/sudanda-alikonulan-misirli-askerlerin-ilk-kisminin-kahireye-dondugu-bildirildi-1069934516.html

Sudan'da alıkonulan Mısırlı askerlerin ilk kısmının Kahire'ye döndüğü bildirildi

Sudan'da alıkonulan Mısırlı askerlerin ilk kısmının Kahire'ye döndüğü bildirildi

Mısır medyası, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T00:23+0300

2023-04-20T00:23+0300

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dünya

mısır

italya

hızlı destek kuvvetleri

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Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen Kahire Televizyonunun yanı sıra eXtra news (Ekstra Haber) televizyon kanalı ve Al-Youm Al-Sabea (7. Gün) gazetesi, Sudan'da alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu açıkladı.Ne olmuştu?Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti.Açıklamada, "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.Mısır ordusundan yapılan açıklamada da Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.- Ne olmuştu?Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sosyal medyada, Sudan’ın kuzeyinde bulunan Meravi Havaalanı'nda bazı Mısırlı askerlerin esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

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