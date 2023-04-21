https://sputniknews.com.tr/20230421/bakan-akar-pazar-gunu-arifiyede-uretilen-ilk-milli-muharebe-tankimiz-altayi-da-alacagiz-1070006817.html
Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız
Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T12:28+0300
2023-04-21T12:28+0300
2023-04-21T12:28+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
altay
altay tankı
tank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070006642_0:0:3418:1922_1920x0_80_0_0_ad215cab284e67ebb6c05c3a0639645a.jpg
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi.Toplantıya personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayide sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni "amiral gemisi" TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-sarayburnunda-ziyarete-aciliyor-1069781307.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070006642_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_355151293597b04528ef33a15182237d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, altay, altay tankı, tank
milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, altay, altay tankı, tank
Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak." dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi.
Toplantıya personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayide sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni "amiral gemisi" TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:
"Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız."