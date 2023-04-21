https://sputniknews.com.tr/20230421/bakan-akar-pazar-gunu-arifiyede-uretilen-ilk-milli-muharebe-tankimiz-altayi-da-alacagiz-1070006817.html

Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız

Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T12:28+0300

2023-04-21T12:28+0300

2023-04-21T12:28+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

altay

altay tankı

tank

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi.Toplantıya personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayide sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni "amiral gemisi" TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:

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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, altay, altay tankı, tank