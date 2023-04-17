https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-sarayburnunda-ziyarete-aciliyor-1069781307.html
TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor
TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:34+0300
2023-04-17T11:34+0300
2023-04-17T11:37+0300
türkiye
tcg anadolu gemisi
sarayburnu
istanbul
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Dünyanın ilk SİHA gemisi olan ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açıldı.
türkiye
sarayburnu
istanbul
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tcg anadolu gemisi, sarayburnu, istanbul
tcg anadolu gemisi, sarayburnu, istanbul
TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor
11:34 17.04.2023 (güncellendi: 11:37 17.04.2023) Abone ol
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor.
Dünyanın ilk SİHA gemisi olan ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açıldı.