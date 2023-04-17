https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-sarayburnunda-ziyarete-aciliyor-1069781307.html

TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor

TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tcg anadolu gemisi

sarayburnu

istanbul

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Dünyanın ilk SİHA gemisi olan ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açıldı.

türkiye

sarayburnu

istanbul

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tcg anadolu gemisi, sarayburnu, istanbul