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https://sputniknews.com.tr/20230420/ronaldonun-messi-diye-bagiran-taraftarlara-yaptigi-hareket-suudileri-kizdirdi-sinirdisi-edilsin-1069975187.html
Ronaldo'nun 'Messi' diye bağıran taraftarlara yaptığı hareket, Suudileri kızdırdı: Sınırdışı edilsin
Ronaldo'nun 'Messi' diye bağıran taraftarlara yaptığı hareket, Suudileri kızdırdı: Sınırdışı edilsin
Suudi liginde deplasmanda ezeli rakibe yenildikleri maçta taraftarların 'Messi' tezahüratlarıyla karşılaşan Ronaldo'nun kasıklarını avuçlayıp cinsel organını... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T18:36+0300
2023-04-20T18:57+0300
spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
lionel messi
cinsel
organ
hareket
müstehcenlik
uygunsuz
uygunsuz davranış
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'Dünyadaki aktif futbolcular arasında en iyisi kim' rekabetini uzun süre Lionel Messi'ye karşı sürdürebilmiş Cristiano Ronaldo'nun inişe geçmesi sonucu bu sezon kendini bulduğu Suudi Arabistan'da da işleri yaver gitmiyor.İngiliz Premier Lig'deki Manchester United'da istenmeyen adam haline gelen ve Katar'daki Dünya Kupası'nın Arjantin milli takım kaptanı Messi'nin ellerinde yükseldiğini gören Ronaldo'yu transfer olduğu Suudi kulübü Al Nassr'da (En Nasr) da Messi'nin gölgesi takip etti. Suudi Pro Ligi'nde Riyad kulübü Nasr'ın ezeli rakibi El Hilal'e deplasmanda 2-0 yenildiği maçta sahadan çıkarken rakip taraftarların "Messi! Messi! Messi!" tezahüratlarıyla karşılaşan Portekizli yıldız, kasıklarını avuçlayıp cinsel organını sallayarak karşılık verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre medya bölgesini geçip tünele yürümesi sırasında malum hareketi tekrarlayan Ronaldo, yüzünde sırıtışla rakip taraftarlara bakış atmayı ihmal etmedi. Ramazan ayında gerçekleşen bu sahne karşısında bir Suudi avukat, Ronaldo'nun yakalanıp sınırdışı edilmesi için savcılığa şikayette bulunmaya hazırlandığını duyurdu. 'Provokasyon mazeret değil'Avukat Nuf bin Ahmed, "Provoke edilmiş olsa bile bu davranışı suçtur" diyerek ekledi:'Sözleşmesini feshedin'Ronaldo, Suudi Arabistan'daki gazetecilerden de ağır eleştiriler aldı. Osman Ebu Bekir, Nasr'a, 'seyircilere karşı ahlaksız ve kaba hareketi' nedeniyle yıldız futbolcunun yıllık 198.5 milyon euro değerindeki sözleşmesini feshetmesi çağrısı yaptı. İspanyol gazetesi Marca'ya göre Nasr kaynakları, 'maç sırasında cinsel organına darbe aldıktan' sonra bu hareketi yaptığını iddia ederek Ronaldo'yu savundu.Ancak Portekizli yıldızın, Hilal karşısında 1-0 gerideyken, topsuz pozisyonda rakibini profesyonel güreş ringinde görülebilecek bir boğma hareketiyle yere düşürmesi de kaşların kalkmasına neden oldu. Sarı kartla ucuz kurtulması tartışmayı tırmandırdı. Şampiyonluk zordaKısa süre önce teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayıran Nasr, Hilal'e kaybedince, bir maç fazla oynamış durumdayken, lider İttihad'ın 3 puan gerisinde ikinciliğe düşerken, bir maç eksiğiyle 3 puan gerisindeki Şebab'ın nefesini ensesinde hissediyor. 38 yaşındaki Ronaldo, Aralık 2022-Haziran 2025 arasını kapsayan ve değeri 400 milyon eurodan fazla olan sözleşme imzaladığı Nasr formasıyla 12 maçta 11 gol attı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/cristiano-ronaldonun-rakibinin-bogazina-sarilarak-yaptigi-faul-gundem-oldu-1069913453.html
https://sputniknews.com.tr/20230113/iddia-suudi-ekibi-al-hilal-messiye-yilda-300-milyon-dolar-teklif-sundu-1065704349.html
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cristiano ronaldo, suudi arabistan, lionel messi, cinsel, organ, hareket, müstehcenlik, uygunsuz, uygunsuz davranış, sınırdışı
cristiano ronaldo, suudi arabistan, lionel messi, cinsel, organ, hareket, müstehcenlik, uygunsuz, uygunsuz davranış, sınırdışı

Ronaldo'nun 'Messi' diye bağıran taraftarlara yaptığı hareket, Suudileri kızdırdı: Sınırdışı edilsin

18:36 20.04.2023 (güncellendi: 18:57 20.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter/@AlNassrFCSuudi Arabistan'ın 296. yaşını kutladığı Kuruluş Günü etkinliklerine formasını giydiği Al Nassr takımının futbolcularıyla katılan eli kılıçlı Cristiano Ronaldo
Suudi Arabistan'ın 296. yaşını kutladığı Kuruluş Günü etkinliklerine formasını giydiği Al Nassr takımının futbolcularıyla katılan eli kılıçlı Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/@AlNassrFC
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Suudi liginde deplasmanda ezeli rakibe yenildikleri maçta taraftarların 'Messi' tezahüratlarıyla karşılaşan Ronaldo'nun kasıklarını avuçlayıp cinsel organını sallama hareketi yapması sonrası, sınırdışı edilmesini isteyenler oldu.
'Dünyadaki aktif futbolcular arasında en iyisi kim' rekabetini uzun süre Lionel Messi'ye karşı sürdürebilmiş Cristiano Ronaldo'nun inişe geçmesi sonucu bu sezon kendini bulduğu Suudi Arabistan'da da işleri yaver gitmiyor.
İngiliz Premier Lig'deki Manchester United'da istenmeyen adam haline gelen ve Katar'daki Dünya Kupası'nın Arjantin milli takım kaptanı Messi'nin ellerinde yükseldiğini gören Ronaldo'yu transfer olduğu Suudi kulübü Al Nassr'da (En Nasr) da Messi'nin gölgesi takip etti.
Suudi Pro Ligi'nde Riyad kulübü Nasr'ın ezeli rakibi El Hilal'e deplasmanda 2-0 yenildiği maçta sahadan çıkarken rakip taraftarların "Messi! Messi! Messi!" tezahüratlarıyla karşılaşan Portekizli yıldız, kasıklarını avuçlayıp cinsel organını sallayarak karşılık verdi.
Sosyal medyada paylaşılan videolara göre medya bölgesini geçip tünele yürümesi sırasında malum hareketi tekrarlayan Ronaldo, yüzünde sırıtışla rakip taraftarlara bakış atmayı ihmal etmedi.
Ramazan ayında gerçekleşen bu sahne karşısında bir Suudi avukat, Ronaldo'nun yakalanıp sınırdışı edilmesi için savcılığa şikayette bulunmaya hazırlandığını duyurdu.

'Provokasyon mazeret değil'

Avukat Nuf bin Ahmed, "Provoke edilmiş olsa bile bu davranışı suçtur" diyerek ekledi:

"Kamuya açık uygunsuz davranış, bir yabancı tarafından yapılması halinde gözaltına alınma ve sınırdışı edilmeyle cezalandırılabilecek suçlardan biridir."

'Sözleşmesini feshedin'

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki gazetecilerden de ağır eleştiriler aldı. Osman Ebu Bekir, Nasr'a, 'seyircilere karşı ahlaksız ve kaba hareketi' nedeniyle yıldız futbolcunun yıllık 198.5 milyon euro değerindeki sözleşmesini feshetmesi çağrısı yaptı.
İspanyol gazetesi Marca'ya göre Nasr kaynakları, 'maç sırasında cinsel organına darbe aldıktan' sonra bu hareketi yaptığını iddia ederek Ronaldo'yu savundu.
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Ancak Portekizli yıldızın, Hilal karşısında 1-0 gerideyken, topsuz pozisyonda rakibini profesyonel güreş ringinde görülebilecek bir boğma hareketiyle yere düşürmesi de kaşların kalkmasına neden oldu. Sarı kartla ucuz kurtulması tartışmayı tırmandırdı.

Şampiyonluk zorda

Kısa süre önce teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayıran Nasr, Hilal'e kaybedince, bir maç fazla oynamış durumdayken, lider İttihad'ın 3 puan gerisinde ikinciliğe düşerken, bir maç eksiğiyle 3 puan gerisindeki Şebab'ın nefesini ensesinde hissediyor.
38 yaşındaki Ronaldo, Aralık 2022-Haziran 2025 arasını kapsayan ve değeri 400 milyon eurodan fazla olan sözleşme imzaladığı Nasr formasıyla 12 maçta 11 gol attı.
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