https://sputniknews.com.tr/20230419/cristiano-ronaldonun-rakibinin-bogazina-sarilarak-yaptigi-faul-gundem-oldu-1069913453.html
Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu
Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu
Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'e konuk olan Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, karşılaşmada 1-0 mağlup durumdayken, Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul gündeme... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T17:21+0300
2023-04-19T17:21+0300
2023-04-19T17:21+0300
spor
cristiano ronaldo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069913582_5:0:1292:724_1920x0_80_0_0_fa1f91d2f3203b927376a2e337f8e92f.png
Suudi Arabistan Ligi’nde El Hilal ekibi ile Ronaldo’nun takımı Al-Nassr karşı karşıya geldi. Deplasmanda 2-0 mağlup olan Al-Nassr’da Portekizli yıldızın rakibine yaptığı faul gündem oldu.Al-Nassr formasıyla 2 haftadır gol bulamayan Portekizli yıldızın, mücadelenin 56. dakikasında rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.Kırmızı kart itirazlarıRonaldo’nun bu hareketini izleyenler ”smackdown” benzetmesi yaptı. Pozisyonun ardından maçın hakemi, Ronaldo’ya sarı kart gösterirken, rakip takım kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu.Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kalmıştı. Ronaldo’nun yine gol katkısı yapamadığı maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069913582_166:0:1131:724_1920x0_80_0_0_e4d513620ee0b3cef90f12c58aa5d7de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cristiano ronaldo
Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu
Abone ol
Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'e konuk olan Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, karşılaşmada 1-0 mağlup durumdayken, Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu.
Suudi Arabistan Ligi’nde El Hilal ekibi ile Ronaldo’nun takımı Al-Nassr karşı karşıya geldi. Deplasmanda 2-0 mağlup olan Al-Nassr’da Portekizli yıldızın rakibine yaptığı faul gündem oldu.
Al-Nassr formasıyla 2 haftadır gol bulamayan Portekizli yıldızın, mücadelenin 56. dakikasında rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.
Kırmızı kart itirazları
Ronaldo’nun bu hareketini izleyenler ”smackdown” benzetmesi yaptı. Pozisyonun ardından maçın hakemi, Ronaldo’ya sarı kart gösterirken, rakip takım kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu.
Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kalmıştı. Ronaldo’nun yine gol katkısı yapamadığı maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.