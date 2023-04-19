https://sputniknews.com.tr/20230419/cristiano-ronaldonun-rakibinin-bogazina-sarilarak-yaptigi-faul-gundem-oldu-1069913453.html

Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu

Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu

Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'e konuk olan Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, karşılaşmada 1-0 mağlup durumdayken, Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul gündeme... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T17:21+0300

2023-04-19T17:21+0300

2023-04-19T17:21+0300

spor

cristiano ronaldo

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Suudi Arabistan Ligi’nde El Hilal ekibi ile Ronaldo’nun takımı Al-Nassr karşı karşıya geldi. Deplasmanda 2-0 mağlup olan Al-Nassr’da Portekizli yıldızın rakibine yaptığı faul gündem oldu.Al-Nassr formasıyla 2 haftadır gol bulamayan Portekizli yıldızın, mücadelenin 56. dakikasında rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.Kırmızı kart itirazlarıRonaldo’nun bu hareketini izleyenler ”smackdown” benzetmesi yaptı. Pozisyonun ardından maçın hakemi, Ronaldo’ya sarı kart gösterirken, rakip takım kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu.Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kalmıştı. Ronaldo’nun yine gol katkısı yapamadığı maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.

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cristiano ronaldo