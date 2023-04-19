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Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu
Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu
Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'e konuk olan Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, karşılaşmada 1-0 mağlup durumdayken, Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul gündeme... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T17:21+0300
2023-04-19T17:21+0300
spor
cristiano ronaldo
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Suudi Arabistan Ligi’nde El Hilal ekibi ile Ronaldo’nun takımı Al-Nassr karşı karşıya geldi. Deplasmanda 2-0 mağlup olan Al-Nassr’da Portekizli yıldızın rakibine yaptığı faul gündem oldu.Al-Nassr formasıyla 2 haftadır gol bulamayan Portekizli yıldızın, mücadelenin 56. dakikasında rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.Kırmızı kart itirazlarıRonaldo’nun bu hareketini izleyenler ”smackdown” benzetmesi yaptı. Pozisyonun ardından maçın hakemi, Ronaldo’ya sarı kart gösterirken, rakip takım kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu.Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kalmıştı. Ronaldo’nun yine gol katkısı yapamadığı maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.
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Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu

17:21 19.04.2023
© FotoğrafCristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu
Cristiano Ronaldo’nun rakibinin boğazına sarılarak yaptığı faul gündem oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Fotoğraf
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Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'e konuk olan Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, karşılaşmada 1-0 mağlup durumdayken, Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu.
Suudi Arabistan Ligi’nde El Hilal ekibi ile Ronaldo’nun takımı Al-Nassr karşı karşıya geldi. Deplasmanda 2-0 mağlup olan Al-Nassr’da Portekizli yıldızın rakibine yaptığı faul gündem oldu.
Al-Nassr formasıyla 2 haftadır gol bulamayan Portekizli yıldızın, mücadelenin 56. dakikasında rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.

Kırmızı kart itirazları

Ronaldo’nun bu hareketini izleyenler ”smackdown” benzetmesi yaptı. Pozisyonun ardından maçın hakemi, Ronaldo’ya sarı kart gösterirken, rakip takım kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu.
Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kalmıştı. Ronaldo’nun yine gol katkısı yapamadığı maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.
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