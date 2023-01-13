https://sputniknews.com.tr/20230113/iddia-suudi-ekibi-al-hilal-messiye-yilda-300-milyon-dolar-teklif-sundu-1065704349.html

İddia: Suudi ekibi Al Hilal, Messi'ye yılda 300 milyon dolar teklif sundu

İddia: Suudi ekibi Al Hilal, Messi'ye yılda 300 milyon dolar teklif sundu

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, Lionel Messi'ye teklif yaptığı ve Arjantinli yıldız için düşünülen yıllık maaş 300 milyon dolar olduğu iddia edildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T11:28+0300

2023-01-13T11:28+0300

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spor

lionel messi

suudi arabistan

ronaldo

al hilal

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Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Suudi Arabistan'dan bu kez Lionel Messi için bir transfer hamlesi geldi.Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın Suudi Arabistan'daki en büyük rakibi olan Al Hilal, Messi'ye teklif götürdü.Al Hilal'in, 35 yaşındaki futbolcuya senelik 300 milyon dolardan fazla bir teklif sunduğu öne sürüldü.Messi'nin Al Hilal'dan gelen teklife ne yanıt vereceğini henüz net değil.Öte yandan haberde Messi'nin, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiği anımsatıldı.Al Hilal'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek istemesi durumunda Fransız ekibiyle görüşme yapması gerektiği belirtildi.PSG'nin önümüzdeki hafta Riyad'a hazırlık maçına gideceği ve burada Messi için transfer müzakerelerinin başlayabileceği düşünülüyor.Katar'daki Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, bu sezon PSG'de 20 maçta 13 gol, 14 asistlik performansı sergilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230104/1065359979.html

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