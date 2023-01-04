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Cristiano Ronaldo, görkemli bir törenle Al Nassr’a imza attı
Cristiano Ronaldo, görkemli bir törenle Al Nassr’a imza attı
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a görkemli bir törenle imza attı. Avrupa'da bir çok transfer teklifi aldığını... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, galeri, fotoğraf, cristiano ronaldo, al nassr, futbol, imza, imza töreni, suudi arabistan
фото, galeri, fotoğraf, cristiano ronaldo, al nassr, futbol, imza, imza töreni, suudi arabistan

Cristiano Ronaldo, görkemli bir törenle Al Nassr’a imza attı

05:20 04.01.2023
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Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a görkemli bir törenle imza attı. Avrupa'da bir çok transfer teklifi aldığını aktaran Ronaldo, "Kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim" dedi.
© İHA

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr takımıyla anlaşma sağladığı açıklanan Cristiano Ronaldo, imza töreni için Suudi Arabistan’a geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kulüp binasına gelen Portekizli yıldız, ilk olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr takımıyla anlaşma sağladığı açıklanan Cristiano Ronaldo, imza töreni için Suudi Arabistan’a geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kulüp binasına gelen Portekizli yıldız, ilk olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr takımıyla anlaşma sağladığı açıklanan Cristiano Ronaldo, imza töreni için Suudi Arabistan’a geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kulüp binasına gelen Portekizli yıldız, ilk olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

© İHA

İnsanların kendisine yoğun sevgi gösterisi için mutlu olduğunu aktaran Ronaldo, “Bu duygunun tarifi mümkün değil. Yanındakilerin sana sevgiyle bakması için bir çok şeyden daha değerli. Buradaki insanlar beni seviyor” dedi.

İnsanların kendisine yoğun sevgi gösterisi için mutlu olduğunu aktaran Ronaldo, “Bu duygunun tarifi mümkün değil. Yanındakilerin sana sevgiyle bakması için bir çok şeyden daha değerli. Buradaki insanlar beni seviyor” dedi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

İnsanların kendisine yoğun sevgi gösterisi için mutlu olduğunu aktaran Ronaldo, “Bu duygunun tarifi mümkün değil. Yanındakilerin sana sevgiyle bakması için bir çok şeyden daha değerli. Buradaki insanlar beni seviyor” dedi.

© İHA

Manchester United’dan ayrıldığı günden sonra bir çok teklif aldığını belirten Ronaldo, “Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Brezilya, Avusturalya ve Portekiz’den teklifler aldım. Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

Manchester United’dan ayrıldığı günden sonra bir çok teklif aldığını belirten Ronaldo, “Avrupa&#x27;nın çeşitli ülkeleri, Brezilya, Avusturalya ve Portekiz’den teklifler aldım. Avrupa&#x27;da kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA

Manchester United’dan ayrıldığı günden sonra bir çok teklif aldığını belirten Ronaldo, “Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Brezilya, Avusturalya ve Portekiz’den teklifler aldım. Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

© İHA

Suudi Arabistan’daki futbol hakkında da konuşan 37 yaşındaki oyuncu, “Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’daki futbol hakkında da konuşan 37 yaşındaki oyuncu, “Dünya Kupası şampiyonu Arjantin&#x27;i yenen tek ülke Suudi Arabistan&#x27;dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan&#x27;da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

Suudi Arabistan’daki futbol hakkında da konuşan 37 yaşındaki oyuncu, “Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

© İHA

Öte yandan takımın teknik direktörü Rudi Garcia da toplantıda hazır bulundu.

Öte yandan takımın teknik direktörü Rudi Garcia da toplantıda hazır bulundu. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA

Öte yandan takımın teknik direktörü Rudi Garcia da toplantıda hazır bulundu.

© İHA

Cristiano Ronaldo, daha sonra Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın da aralarında olduğu yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Soyunma odasında 7 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldo, Mrsool Park Stadyumu çimlerine ilk kez ayak bastı.

Cristiano Ronaldo, daha sonra Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar&#x27;ın da aralarında olduğu yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Soyunma odasında 7 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldo, Mrsool Park Stadyumu çimlerine ilk kez ayak bastı. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA

Cristiano Ronaldo, daha sonra Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın da aralarında olduğu yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Soyunma odasında 7 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldo, Mrsool Park Stadyumu çimlerine ilk kez ayak bastı.

© İHA

Işık gösterisi altında tribünleri dolduran binlerce taraftarı selamlayan Portekizli, objektiflere poz verirken, imzaladığı topları taraftarlara attı.

Işık gösterisi altında tribünleri dolduran binlerce taraftarı selamlayan Portekizli, objektiflere poz verirken, imzaladığı topları taraftarlara attı. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Işık gösterisi altında tribünleri dolduran binlerce taraftarı selamlayan Portekizli, objektiflere poz verirken, imzaladığı topları taraftarlara attı.

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