Cristiano Ronaldo, görkemli bir törenle Al Nassr’a imza attı

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Suudi Arabistan’daki futbol hakkında da konuşan 37 yaşındaki oyuncu, “Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum” şeklinde konuştu.