Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlıklı videolarına: Ahlaksız bir saldırı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin talepleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230420/bahceliden-kilicdaroglunun-alevi-ve-kurtler-baslikli-videolarina-ahlaksiz-bir-saldiri-1069968102.html
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlıklı videolarına: Ahlaksız bir saldırı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlıklı videolarına: Ahlaksız bir saldırı
MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlığıyla paylaştığı videolara ilişkin, "Milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:05+0300
2023-04-20T15:05+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
bayram
kemal kılıçdaroğlu
alevi
kürt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063388875_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_085dbb199ed3db53456365ad703d0cdf.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ve 23 Nisan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Kürtler' açıklaması ile 'Alevi' başlığıyla paylaştığı videolara göndermede bulundu.Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki üç gün içinde iki bayramı aynı anda kutlayacağız. Ramazan Bayramıyla birlikte bu bayramın üçüncü gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da milletçe karşılayıp müftehir bir vicdanla ifa edeceğiz.Eş zamanlı olarak, bir yanda Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın hüznü kalplerimize çökmüşken diğer yanda bayrama kavuşmanın esenliği ve sevinci gönül dünyamıza nüfuz etmiştir. Ne var ki, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremden dolayı bu bayramı daha öncekilerine kıyasla biraz durgun, biraz üzgün, biraz da buruk halde karşıladığımız altı çizilmesi gereken bir husustur.Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun, 'Her Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye' irade ve inancıyla hepsinin üstesinden gelmemiz mukadderdir."'Vahim bir sorumsuzluk örneği'Kılıçdaroğlu'nu hedef alan MHP lideri, açıklamasına şöyle devam etti:"El ele verdiğimiz sürece, birbirimize sımsıkı kenetlendiğimiz müddetçe hiçbir mütecaviz emel, hiçbir menfi eylem, hiçbir melanet hedef elbette sonuç alamayacaktır. Türkiye’mizin aşılamayacak ve aşındırılamayacak müessir gücü milli birlik ve kardeşliğidir. Bayram günleri bu birlik ve kardeşliği daha da pekiştirip temellendirmektedir. Aynı zamanda bayram günleri barış ve huzurun, hürmet ve muhabbetin parlayan meşalesidir. Bizim hem bayramımız bir hem de bayrağımız birdir. Bunun yanında millet olarak vatanımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, kıblemiz bir ve aynıdır.Fakat ayrımcılığa sapanlar, ayrıştırmanın hesabına sarılanlar, etnik ve mezhebi ayrılıklarını derin uçurumuna savrulanlar elbette iyi niyetli olmayan, milli ve manevi değerlerden nasibini almayan muhterislerdir. Bu kapsamda mezhep kışkırtıcılığı ve etnik istismar korkunç bir tehdittir. Bugüne kadar milletimizin hiçbir evladının etnik kökeni mesele yapılmamış, hiç birisi mezhep temelli bir ötekileştirmenin içine itilmemiştir. Milli varlığımıza serpiştirilmek istenen nifak tohumları her seferinde menziline ulaşmadan çürüyüp gitmiştir.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz Ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu’nun 'Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor' iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır.Bu saygısız üslubu, bu edep ve gerçek dışı uydurmayı telaffuz etmenin yanı sıra, olağan saymak, tepkisiz kalmak bir defa iç barış ve huzur ortamına kast etmek, aynı şekilde Türkiye’yi ateşe atmaktır."'Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır'CHP liderine yönelik eleştirilerine devam eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Çabalar beyhude, fitne saçmak boşunadır. Tarihi, manevi ve kültürel bir emanet olan ebedi kardeşliğimizden asla vazgeçilmeyecektir. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır. Kılıçdaroğlu’nun gündemi ‘Tarihi Şark Meselesi’nin gündemidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan bir şahsın etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği acıklı çaresizliğinin ve satırları husumetle yazılmış gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir. Türk milleti bu oyuna gelmeyecek, Kürt kökenli kardeşlerim bu melun tuzağa düşmeyecektir. Şırnak’ta uzatılan ikram İzmir’den alınacaktır. Hakkari’den uzatılan el Yozgat’tan tutulacaktır. Kardeşliğimize hançer sallamak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir. İstikrarımız ve istiklalimiz nurlu bir istikbali müjdeleyecektir. Cumhuriyet’in Yüzüncü yıl dönümünü, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonun ilk adımı, ilk hamlesi, ilk sayfası olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimin; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yöresi, kökeni, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin, şehit analarımızın, yetim yavrularımızın, mahzun ve mazlum gönüllerin, özellikle depremzede kardeşlerimizin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Bayram süresince can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uyulmasını hassaten rica ediyorum. Rabbim’den Ramazan ayına tekrar erişmeyi niyaz ediyor, Hayırlı Bayramlar diliyorum. "Ayrıca TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılması yakın tarihimizdeki en büyük stratejik ve milli atılımlardan birisidir. Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir" diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da değinen MHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı:"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi ruhunda tecelli ve temerküz etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin kutlu çatısı altında yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır. Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir.Önümüzdeki Pazar günü kutlayacağımız TBMM’nin 103’üncü açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı şimdiden tebrik ediyorum. TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in muhterem mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230419/tbmm-baskani-sentoptan-kerem-kinik-yorumu--kizilayi-korumamiz-lazim-1069913290.html
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-anne-ve-babasinin-kabrini-ziyaret-etti-1069963352.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063388875_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_71bc839bdcda9f303894a247c802429d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), bayram, kemal kılıçdaroğlu, alevi, kürt
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), bayram, kemal kılıçdaroğlu, alevi, kürt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlıklı videolarına: Ahlaksız bir saldırı

15:05 20.04.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu- Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu- Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlığıyla paylaştığı videolara ilişkin, "Milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırı" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ve 23 Nisan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Kürtler' açıklaması ile 'Alevi' başlığıyla paylaştığı videolara göndermede bulundu.
Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki üç gün içinde iki bayramı aynı anda kutlayacağız. Ramazan Bayramıyla birlikte bu bayramın üçüncü gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da milletçe karşılayıp müftehir bir vicdanla ifa edeceğiz.
Eş zamanlı olarak, bir yanda Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın hüznü kalplerimize çökmüşken diğer yanda bayrama kavuşmanın esenliği ve sevinci gönül dünyamıza nüfuz etmiştir. Ne var ki, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremden dolayı bu bayramı daha öncekilerine kıyasla biraz durgun, biraz üzgün, biraz da buruk halde karşıladığımız altı çizilmesi gereken bir husustur.
Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun, 'Her Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye' irade ve inancıyla hepsinin üstesinden gelmemiz mukadderdir."

'Vahim bir sorumsuzluk örneği'

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan MHP lideri, açıklamasına şöyle devam etti:
"El ele verdiğimiz sürece, birbirimize sımsıkı kenetlendiğimiz müddetçe hiçbir mütecaviz emel, hiçbir menfi eylem, hiçbir melanet hedef elbette sonuç alamayacaktır. Türkiye’mizin aşılamayacak ve aşındırılamayacak müessir gücü milli birlik ve kardeşliğidir. Bayram günleri bu birlik ve kardeşliği daha da pekiştirip temellendirmektedir. Aynı zamanda bayram günleri barış ve huzurun, hürmet ve muhabbetin parlayan meşalesidir. Bizim hem bayramımız bir hem de bayrağımız birdir. Bunun yanında millet olarak vatanımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, kıblemiz bir ve aynıdır.
Fakat ayrımcılığa sapanlar, ayrıştırmanın hesabına sarılanlar, etnik ve mezhebi ayrılıklarını derin uçurumuna savrulanlar elbette iyi niyetli olmayan, milli ve manevi değerlerden nasibini almayan muhterislerdir. Bu kapsamda mezhep kışkırtıcılığı ve etnik istismar korkunç bir tehdittir. Bugüne kadar milletimizin hiçbir evladının etnik kökeni mesele yapılmamış, hiç birisi mezhep temelli bir ötekileştirmenin içine itilmemiştir. Milli varlığımıza serpiştirilmek istenen nifak tohumları her seferinde menziline ulaşmadan çürüyüp gitmiştir.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz Ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu’nun 'Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor' iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır.
Bu saygısız üslubu, bu edep ve gerçek dışı uydurmayı telaffuz etmenin yanı sıra, olağan saymak, tepkisiz kalmak bir defa iç barış ve huzur ortamına kast etmek, aynı şekilde Türkiye’yi ateşe atmaktır."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
POLİTİKA
TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım
Dün, 17:17

'Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır'

CHP liderine yönelik eleştirilerine devam eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Çabalar beyhude, fitne saçmak boşunadır. Tarihi, manevi ve kültürel bir emanet olan ebedi kardeşliğimizden asla vazgeçilmeyecektir. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır. Kılıçdaroğlu’nun gündemi ‘Tarihi Şark Meselesi’nin gündemidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan bir şahsın etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği acıklı çaresizliğinin ve satırları husumetle yazılmış gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir.
Türk milleti bu oyuna gelmeyecek, Kürt kökenli kardeşlerim bu melun tuzağa düşmeyecektir. Şırnak’ta uzatılan ikram İzmir’den alınacaktır. Hakkari’den uzatılan el Yozgat’tan tutulacaktır. Kardeşliğimize hançer sallamak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir. İstikrarımız ve istiklalimiz nurlu bir istikbali müjdeleyecektir. Cumhuriyet’in Yüzüncü yıl dönümünü, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonun ilk adımı, ilk hamlesi, ilk sayfası olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimin; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yöresi, kökeni, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin, şehit analarımızın, yetim yavrularımızın, mahzun ve mazlum gönüllerin, özellikle depremzede kardeşlerimizin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Bayram süresince can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uyulmasını hassaten rica ediyorum. Rabbim’den Ramazan ayına tekrar erişmeyi niyaz ediyor, Hayırlı Bayramlar diliyorum.
"Ayrıca TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılması yakın tarihimizdeki en büyük stratejik ve milli atılımlardan birisidir. Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir" diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da değinen MHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı:
"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi ruhunda tecelli ve temerküz etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin kutlu çatısı altında yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır. Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir.
Önümüzdeki Pazar günü kutlayacağımız TBMM’nin 103’üncü açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı şimdiden tebrik ediyorum. TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in muhterem mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала