https://sputniknews.com.tr/20230419/tbmm-baskani-sentoptan-kerem-kinik-yorumu--kizilayi-korumamiz-lazim-1069913290.html

TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım

TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T17:17+0300

2023-04-19T17:17+0300

2023-04-19T17:20+0300

politika

kerem kınık

kızılay

deprem

çadır

ak parti

mustafa şentop

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11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay'a yönelik tepkiler sürerken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da peş peşe geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te yayınlanan programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu. Şentop, "Kızılay, Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması" ifadelerini kullandı.Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet, doğru anlıyorsunuz" dedi.Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ın olası istifasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html

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kerem kınık, kızılay, deprem, çadır, ak parti, mustafa şentop