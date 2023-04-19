https://sputniknews.com.tr/20230419/tbmm-baskani-sentoptan-kerem-kinik-yorumu--kizilayi-korumamiz-lazim-1069913290.html
TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım
TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T17:17+0300
2023-04-19T17:17+0300
2023-04-19T17:20+0300
politika
kerem kınık
kızılay
deprem
çadır
ak parti
mustafa şentop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065504752_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_8d2b54d4cf47a89dca92d475e5614288.jpg
11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay'a yönelik tepkiler sürerken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da peş peşe geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te yayınlanan programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu. Şentop, "Kızılay, Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması" ifadelerini kullandı.Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet, doğru anlıyorsunuz" dedi.Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ın olası istifasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065504752_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1af99d2eaa4ac8639f6767d9a47c1f47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kerem kınık, kızılay, deprem, çadır, ak parti, mustafa şentop
kerem kınık, kızılay, deprem, çadır, ak parti, mustafa şentop
TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım
17:17 19.04.2023 (güncellendi: 17:20 19.04.2023) Abone ol
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım" ifadelerini kullandı.
11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay'a yönelik tepkiler sürerken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da peş peşe geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te yayınlanan programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu.
Şentop, "Kızılay, Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması" ifadelerini kullandı.
Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet, doğru anlıyorsunuz" dedi.
Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ın olası istifasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.