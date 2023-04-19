TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230419/tbmm-baskani-sentoptan-kerem-kinik-yorumu--kizilayi-korumamiz-lazim-1069913290.html
TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım
TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T17:17+0300
2023-04-19T17:20+0300
politika
kerem kınık
kızılay
deprem
çadır
ak parti
mustafa şentop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065504752_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_8d2b54d4cf47a89dca92d475e5614288.jpg
11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay'a yönelik tepkiler sürerken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da peş peşe geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te yayınlanan programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu. Şentop, "Kızılay, Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması" ifadelerini kullandı.Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet, doğru anlıyorsunuz" dedi.Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ın olası istifasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065504752_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1af99d2eaa4ac8639f6767d9a47c1f47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kerem kınık, kızılay, deprem, çadır, ak parti, mustafa şentop
kerem kınık, kızılay, deprem, çadır, ak parti, mustafa şentop

TBMM Başkanı Şentop'tan Kerem Kınık yorumu: Kızılay'ı korumamız lazım

17:17 19.04.2023 (güncellendi: 17:20 19.04.2023)
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA TBMM Başkanı Mustafa Şentop
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın 'satmak' kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım" ifadelerini kullandı.
11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay'a yönelik tepkiler sürerken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da peş peşe geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te yayınlanan programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu.
Şentop, "Kızılay, Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım, iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması" ifadelerini kullandı.
Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet, doğru anlıyorsunuz" dedi.
Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık'ın olası istifasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
01:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала