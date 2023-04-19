https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T01:30+0300
2023-04-19T01:30+0300
2023-04-19T01:32+0300
2023 türkiye seçimleri
kızıl
candaş tolga işık
kerem kınık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması ile ilgili tartışmalara ilişkin, Başkan Kerem Kınık'ın süreci doğru yönetemediğini söyledi.Varank şunları söyledi:
kızıl
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kızıl, candaş tolga işık, kerem kınık
kızıl, candaş tolga işık, kerem kınık
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
01:30 19.04.2023 (güncellendi: 01:32 19.04.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık
'ın sorularını yanıtladı.
Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması ile ilgili tartışmalara ilişkin, Başkan Kerem Kınık'ın süreci doğru yönetemediğini söyledi.
Varank şunları söyledi:
Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım.