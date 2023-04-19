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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T01:30+0300
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2023 türkiye seçimleri
kızıl
candaş tolga işık
kerem kınık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması ile ilgili tartışmalara ilişkin, Başkan Kerem Kınık'ın süreci doğru yönetemediğini söyledi.Varank şunları söyledi:
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kızıl, candaş tolga işık, kerem kınık
kızıl, candaş tolga işık, kerem kınık

Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor

01:30 19.04.2023 (güncellendi: 01:32 19.04.2023)
© Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması ile ilgili tartışmalara ilişkin, Başkan Kerem Kınık'ın süreci doğru yönetemediğini söyledi.

Varank şunları söyledi:
Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım.
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