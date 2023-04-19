https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html

Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor

Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T01:30+0300

2023-04-19T01:30+0300

2023-04-19T01:32+0300

2023 türkiye seçimleri

kızıl

candaş tolga işık

kerem kınık

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması ile ilgili tartışmalara ilişkin, Başkan Kerem Kınık'ın süreci doğru yönetemediğini söyledi.Varank şunları söyledi:

kızıl

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2023

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kızıl, candaş tolga işık, kerem kınık