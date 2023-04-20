https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-anne-ve-babasinin-kabrini-ziyaret-etti-1069963352.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T14:03+0300
2023-04-20T14:03+0300
2023-04-20T14:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
anne
baba
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karacaahmet
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kabir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da ki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı’na gitti.Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-depremzedelerimizi-yalniz-birakmadik-yaralari-asrin-dayanismasiyla-sariyoruz-1069953718.html
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recep tayyip erdoğan, anne, baba, ziyaret, karacaahmet, mezar, kabir
recep tayyip erdoğan, anne, baba, ziyaret, karacaahmet, mezar, kabir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
14:03 20.04.2023 (güncellendi: 14:23 20.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da ki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı’na gitti.
Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.