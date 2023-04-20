https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-anne-ve-babasinin-kabrini-ziyaret-etti-1069963352.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T14:03+0300

2023-04-20T14:03+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

anne

baba

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karacaahmet

mezar

kabir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da ki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı’na gitti.Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-depremzedelerimizi-yalniz-birakmadik-yaralari-asrin-dayanismasiyla-sariyoruz-1069953718.html

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recep tayyip erdoğan, anne, baba, ziyaret, karacaahmet, mezar, kabir