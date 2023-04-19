Libya, Somali, Etiyopya… Türkiye-Mısır normalleşmesi Afrika’da neleri değiştirir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20230419/libya-somali-etiyopya-turkiye-misir-normallesmesi-afrikada-neleri-degistirir-1069890859.html
Libya, Somali, Etiyopya… Türkiye-Mısır normalleşmesi Afrika’da neleri değiştirir?
Libya, Somali, Etiyopya… Türkiye-Mısır normalleşmesi Afrika’da neleri değiştirir?
Doğu Akdeniz’in iki büyük gücü Türkiye ve Mısır’ın ilişkilerini normalleştirmesi bölgesel olarak da birçok değişim getirecek. İki devletin adeta bir güç... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:33+0300
2023-04-19T11:33+0300
görüş
türkiye
mısır
ankara
kahire
mısır dışişleri bakanlığı
semih şükri
mevlüt çavuşoğlu
recep tayyip erdoğan
abdülfettah es sisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069890552_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_365df8a9effb4df7d593052791c760d4.jpg
Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki normalleşme süreci halkasına Türkiye ve Mısır da eklendi. İki ülke arasındaki başlayan süreç yavaş ilerlese de Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin el sıkışması, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesinin ardından bir ilk olmuştu. Ve bu el sıkışmanın ardından süreç ivme kazandı.6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti de uzun zaman sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti. Gelinen süreçte karşılıklı ziyaretler oldu ve son olarak Şükri, Ankara’ya gelerek iki ülkenin yeniden büyükelçi atamak için çalışmalara başladığını ifade etti.Hem tarihsel hem de etki olarak bölgenin iki büyük gücünün bu yakınlaşmasının Doğu Akdeniz, Körfez ve özellikle de Afrika’nın kuzeyindeki çekişme alanında önemli değişimlere vesile olabileceği belirtiliyor.‘Mısır muhtemelen tam normalleşme için seçim sonrasını bekleyecek’Sputnik’e konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mürsel Bayram, “Ankara-Kahire rekabeti karşılıklı zarara yol açıyordu. Bunun farkına varıldı” diyerek süreci şöyle anlattı:‘Mısır – Türkiye rekabeti Afrika’da özellikle Libya, Somali ve Etiyopya gibi ülkelerde kendini gösteriyordu’Peki, Türkiye-Mısır yakınlaşmasının etkilerini nerelerde göreceğiz? Bayram, şöyle anlattı:Libya’da ne bekleniyor?‘İdeolojik rekabet ortadan kalkacak bu iki devlet başka rakiplere karşı birleşeceklerdir’Bu değişimler sadece Mısır’ın yakın çevresindeki ülkelerle mi sınırlı olacak? Doç. Dr. Bayram, geniş bir etki alanından bahsediyor:AFAM Araştırmacısı Yücel: ‘Mısır ile yeni adımlar bölgede istikrarsızlığı ortadan kaldırma potansiyeline sahip’Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Araştırmacısı Osman Kağan Yücel de Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, iki liderin el sıkışmasıyla sürecin hızlandığını vurgulayarak beklenen değişimlere dair şunları söyledi:Yücel, “Türkiye şu an itibariyle Afrika kıtasında çok önemli bir aktör. Gelecek dönemde kıtadaki anlaşmazlık ve sorunların adil bir arabulucusu olma potansiyeline erişmiş durumda. Buradan yola çıkarak Mısır ve Etiyopya arasında halen en önemli sorunlar arasında yer alan Hedasi Barajı ve Nil sularının paylaşımı konusunda Türkiye’nin arabuluculuğu önümüzdeki dönemde gündemin ilk sıralarında yer alacaktır” diye de ekledi.Türkiye – Mısır normalleşme süreciArap Baharı döneminde gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında Mısır’daki darbenin ardından karşılıklı büyükelçilerin çekilmesiyle durma noktasına gelmişti. Maslahatgüzar düzeyine inen ilişkilerde 2021 yılından itibaren yeni bir normalleşme dönemi başladı.Türkiye'nin Mısır’ın talepleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler’e bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurması bir jest oldu.Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanları telefon diplomasi kurdu. Ancak bu görüşmeler sonuçlanmadı.Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ise Kasım 2022’de Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.Erdoğan-Sisi görüşmesi sürecin üst perdeden yeniden başlamasına vesile olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230414/misir-disisleri-bakani-sukri-misir-ile-turkiye-iyi-iliski-sergiliyor-1069691774.html
https://sputniknews.com.tr/20230413/disisleri-bakani-cavusoglu-ve-misir-disisleri-bakani-sukri-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor--1069640593.html
https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html
mısır
ankara
kahire
libya
etiyopya
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069890552_807:0:3538:2048_1920x0_80_0_0_7837b945549194eda0e9d7238855a892.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mısır, ankara, kahire, mısır dışişleri bakanlığı, semih şükri, mevlüt çavuşoğlu, recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, afrika, libya, etiyopya, somali, doğu akdeniz, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye, mısır, ankara, kahire, mısır dışişleri bakanlığı, semih şükri, mevlüt çavuşoğlu, recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, afrika, libya, etiyopya, somali, doğu akdeniz, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)

Libya, Somali, Etiyopya… Türkiye-Mısır normalleşmesi Afrika’da neleri değiştirir?

11:33 19.04.2023
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye ve Mısır bayrakları
Türkiye ve Mısır bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Turan Salcı
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Doğu Akdeniz’in iki büyük gücü Türkiye ve Mısır’ın ilişkilerini normalleştirmesi bölgesel olarak da birçok değişim getirecek. İki devletin adeta bir güç mücadelesi alanı olan Afrika’nın kuzeyinde nelerin değişebileceğini uzmanlar Sputnik’e değerlendirdi.
Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki normalleşme süreci halkasına Türkiye ve Mısır da eklendi. İki ülke arasındaki başlayan süreç yavaş ilerlese de Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin el sıkışması, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesinin ardından bir ilk olmuştu. Ve bu el sıkışmanın ardından süreç ivme kazandı.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti de uzun zaman sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti. Gelinen süreçte karşılıklı ziyaretler oldu ve son olarak Şükri, Ankara’ya gelerek iki ülkenin yeniden büyükelçi atamak için çalışmalara başladığını ifade etti.
Hem tarihsel hem de etki olarak bölgenin iki büyük gücünün bu yakınlaşmasının Doğu Akdeniz, Körfez ve özellikle de Afrika’nın kuzeyindeki çekişme alanında önemli değişimlere vesile olabileceği belirtiliyor.

‘Mısır muhtemelen tam normalleşme için seçim sonrasını bekleyecek’

Sputnik’e konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mürsel Bayram, “Ankara-Kahire rekabeti karşılıklı zarara yol açıyordu. Bunun farkına varıldı” diyerek süreci şöyle anlattı:
“Her iki ülke de yeni bir konjektürün doğduğunun farkındalar. Dolayısıyla bu karşılıklı zararı nasıl faydaya dönüştürebiliriz çabasına girildi. Esasında Mısır, Doğu Akdeniz’deki Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşmasının kendi yararına olduğunu biliyordu. Ancak daha önceki ideolojik ayrışmalardan ötürü bunu itiraf etmemekteydi. Türkiye ile yapılacak bir anlaşma aslında Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmadan çok daha faydalı olacak. Ama Türkiye de bunu çok da iyi anlatamadı. Ancak son dönemde Mısır, BAE-İsrail normalleşmesi, Körfez devletlerinin Katar ile sorunlarını çözmelerinden sonra kendisinin hem bölgede hem de Afrika’da marjinalize olduğunu düşündü. Bu noktada da Türkiye burada alternatif olarak Mısır için bir ortak noktasına geldi. Esasında bu rekabet-kriz sürecinde de iki ülke arasında ticaret de devam ediyordu. Türkiye ile Mısır arasında çok ciddi bir potansiyel var. Mısır muhtemelen tam normalleşme için seçim sonrasını bekleyecek. Erdoğan-Sisi görüşmesi de muhtemelen seçimlerin sonuçlarına bağlı olacak. Seçim sonuçlarına bağlı olarak Mısır adımlarını daha da hızlandıracaktır.”
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
DÜNYA
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Mısır ile Türkiye iyi ilişki sergiliyor
14 Nisan, 20:01

‘Mısır – Türkiye rekabeti Afrika’da özellikle Libya, Somali ve Etiyopya gibi ülkelerde kendini gösteriyordu’

Peki, Türkiye-Mısır yakınlaşmasının etkilerini nerelerde göreceğiz? Bayram, şöyle anlattı:
“Mısır – Türkiye rekabeti Afrika’da özellikle Libya, Somali gibi ülkelerde kendini gösteriyordu. Türkiye karşısında bir rakip aktör bulmaktaydı. Bunun dışında özellikle Etiyopya’da Mısır’a karşı yarı-resmi bir ittifak kurulmaya çalışıldı. Ayrıca yine Nil havzasında Kenya’da Türkiye savunma sanayi alanında iş birliğine yönelik girişimlerde bulunduğunda hemen arkasında Mısır da Kenya ile irtibata geçip aslında Türkiye’nin eylemlerine karşı bir ön alma çabası içindeydi. Afrika Boynuzu ve Nil havzasında Mısır’ın iki temel hedeflerinden biri Etiyopya’yı çevrelemek ikincisi de Türkiye’nin bölgede artan etkisini sınırlamaktı. Şimdi bu hedef ortadan kalkmış olacaktır. Somali’de eş-Şebab tarafından Türk unsurlara yönelik saldırılar vardı. Somali istihbaratı da belirttiği üzere bundan başka devletler de rol oynuyordu. İlk etapta BAE’ye vurgu yapılıyordu ancak Mısır’ın da burada Türkiye’ye karşı rol aldığını biliyoruz.”

Libya’da ne bekleniyor?

“Libya’da ise zaten çok net biçimde iki ayrı tarafta yer alınıyor. Mısır, Trablus’taki hükümetin işini zorlaştırıyor, doğudaki Hafter güçlerini destekliyor. Türkiye de Trablus’taki etkisini artırıyordu. Kahire-Ankara rekabeti fiili olarak bölünmüş Libya algısına hizmet ediyordu. Halbuki her iki devlet de bölünmüş devletten taraftar değil. Türkiye’nin hem Trablus’taki unsurlar ile hem de Fethi Başağa gibi doğuda da etkisi olan isimlerle yakın olması Mısır’ı rahatsız ediyordu. Belki Mısır’ı Türkiye’ye yaklaştıran sebeplerden biri de bu oldu. Türkiye’nin sahada özellikle askeri olarak ve diplomatik olarak da sahada kendisini göstermesi bir anlamda Mısır’ı Türkiye ile yaklaşmaya sevk etmiş olabilir. Toplamda 200 milyon nüfusa yaklaşan iki bölgesel güç olan Türkiye ve Mısır güçlerini birleştirdiği takdirde Afrika’da rekabet yerine işbirliğine dahil olabilirler ve kârlarını maksimize edebilirler.”

‘İdeolojik rekabet ortadan kalkacak bu iki devlet başka rakiplere karşı birleşeceklerdir’

Bu değişimler sadece Mısır’ın yakın çevresindeki ülkelerle mi sınırlı olacak? Doç. Dr. Bayram, geniş bir etki alanından bahsediyor:
“İlk etapta normalleşmenin etkisi Mısır’ın komşularında görülecektir. Belki Sahel’de görülebilir çünkü orada da Fransa’nın kısmi geri çekilişi var. Aynı zamanda bu bölge devletlerinin çoğunlukla Müslüman olmalarından dolayı Türkiye’nin yanı sıra Körfez ve Mısır ile de yakın ilişkileri vardı. Sahel bölgesinde Türkiye, Rusya, Çin sadece kendilerini ya da Batı’yı dikkate almamalılar aynı zamanda diğer Arap devletlerini de dikkate almalılar diyorduk. Müslüman nüfuslu devletler arasında böyle bir rekabet yerine terörle mücadele gibi konularda daha fazla iş birliği görülebilir. Mısır etkisi güneyde Burundi’ye kadar iniyordu. Savunma anlaşması imzalamışlardı. Burundi siyasi olarak Mısır’ın tezlerini destekliyordu. Savunmada Mısır’ın da kendi üretimleri var. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki fuarlarda Türkiye-Mısır rekabetini görüyorduk. Şimdi bu rakip yaklaşımı ortadan kalkacak. Ticari rekabet soft bir biçimde devam edebilir ancak ideolojik siyasi rekabet ortadan kalkacak ve bu iki devlet başka rakiplere karşı birleşeceklerdir.”

AFAM Araştırmacısı Yücel: ‘Mısır ile yeni adımlar bölgede istikrarsızlığı ortadan kaldırma potansiyeline sahip’

Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Araştırmacısı Osman Kağan Yücel de Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, iki liderin el sıkışmasıyla sürecin hızlandığını vurgulayarak beklenen değişimlere dair şunları söyledi:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
POLİTİKA
Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz
13 Nisan, 18:27
“Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri bakımından da önem arz ediyor. Şunu belirtmek gerekir ki Mısır hem Arap dünyası hem de Afrika kıtasının önemli bir aktörü. Bir bakıma Arap kimliğinin ve siyasetinin güçlü bir temsilcisi olmasının yanında Afrika kıtasının da önemli siyasi, askeri ve ekonomik bir parçasını teşkil ediyor. Durum böyle olunca Türkiye’nin Afrika politikalarında eksik kalan adımlar bu normalleşmeyle mümkün olacaktır. Bu adımların ilki Libya’da olabilir. Her ne kadar Türkiye, Libya’da Mısır’a, Batı’ya ve diğer küresel ve bölgesel aktörlere rağmen çok önemli bir pozisyon elde etmiş olsa da Mısır ile yeni adımlar ülke ve bölge özelindeki istikrarsızlığı ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Türkiye ve Mısır, Libya'daki siyasi çözüm sürecine katkı sağlayarak, tarafların Mısır, Türkiye, Batı ve Rus çıkarlarını aynı anda dikkate alan yeni bir denklem oluşturmasına yardımcı olabilir.”
Yücel, “Türkiye şu an itibariyle Afrika kıtasında çok önemli bir aktör. Gelecek dönemde kıtadaki anlaşmazlık ve sorunların adil bir arabulucusu olma potansiyeline erişmiş durumda. Buradan yola çıkarak Mısır ve Etiyopya arasında halen en önemli sorunlar arasında yer alan Hedasi Barajı ve Nil sularının paylaşımı konusunda Türkiye’nin arabuluculuğu önümüzdeki dönemde gündemin ilk sıralarında yer alacaktır” diye de ekledi.

Türkiye – Mısır normalleşme süreci

Arap Baharı döneminde gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında Mısır’daki darbenin ardından karşılıklı büyükelçilerin çekilmesiyle durma noktasına gelmişti. Maslahatgüzar düzeyine inen ilişkilerde 2021 yılından itibaren yeni bir normalleşme dönemi başladı.
Türkiye'nin Mısır’ın talepleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler’e bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurması bir jest oldu.
Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanları telefon diplomasi kurdu. Ancak bu görüşmeler sonuçlanmadı.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ise Kasım 2022’de Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.
Erdoğan-Sisi görüşmesi sürecin üst perdeden yeniden başlamasına vesile olmuştu.
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
GÖRÜŞ
Esad’ın dönüşü: Suriye’nin Arap Birliği'ne yeniden girmesi neleri değiştirir?
3 Nisan, 14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала