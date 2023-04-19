https://sputniknews.com.tr/20230419/libya-somali-etiyopya-turkiye-misir-normallesmesi-afrikada-neleri-degistirir-1069890859.html

Libya, Somali, Etiyopya… Türkiye-Mısır normalleşmesi Afrika’da neleri değiştirir?

Libya, Somali, Etiyopya… Türkiye-Mısır normalleşmesi Afrika’da neleri değiştirir?

Doğu Akdeniz’in iki büyük gücü Türkiye ve Mısır’ın ilişkilerini normalleştirmesi bölgesel olarak da birçok değişim getirecek. İki devletin adeta bir güç... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:33+0300

2023-04-19T11:33+0300

2023-04-19T11:33+0300

görüş

türkiye

mısır

ankara

kahire

mısır dışişleri bakanlığı

semih şükri

mevlüt çavuşoğlu

recep tayyip erdoğan

abdülfettah es sisi

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Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki normalleşme süreci halkasına Türkiye ve Mısır da eklendi. İki ülke arasındaki başlayan süreç yavaş ilerlese de Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin el sıkışması, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesinin ardından bir ilk olmuştu. Ve bu el sıkışmanın ardından süreç ivme kazandı.6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti de uzun zaman sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti. Gelinen süreçte karşılıklı ziyaretler oldu ve son olarak Şükri, Ankara’ya gelerek iki ülkenin yeniden büyükelçi atamak için çalışmalara başladığını ifade etti.Hem tarihsel hem de etki olarak bölgenin iki büyük gücünün bu yakınlaşmasının Doğu Akdeniz, Körfez ve özellikle de Afrika’nın kuzeyindeki çekişme alanında önemli değişimlere vesile olabileceği belirtiliyor.‘Mısır muhtemelen tam normalleşme için seçim sonrasını bekleyecek’Sputnik’e konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mürsel Bayram, “Ankara-Kahire rekabeti karşılıklı zarara yol açıyordu. Bunun farkına varıldı” diyerek süreci şöyle anlattı:‘Mısır – Türkiye rekabeti Afrika’da özellikle Libya, Somali ve Etiyopya gibi ülkelerde kendini gösteriyordu’Peki, Türkiye-Mısır yakınlaşmasının etkilerini nerelerde göreceğiz? Bayram, şöyle anlattı:Libya’da ne bekleniyor?‘İdeolojik rekabet ortadan kalkacak bu iki devlet başka rakiplere karşı birleşeceklerdir’Bu değişimler sadece Mısır’ın yakın çevresindeki ülkelerle mi sınırlı olacak? Doç. Dr. Bayram, geniş bir etki alanından bahsediyor:AFAM Araştırmacısı Yücel: ‘Mısır ile yeni adımlar bölgede istikrarsızlığı ortadan kaldırma potansiyeline sahip’Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Araştırmacısı Osman Kağan Yücel de Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, iki liderin el sıkışmasıyla sürecin hızlandığını vurgulayarak beklenen değişimlere dair şunları söyledi:Yücel, “Türkiye şu an itibariyle Afrika kıtasında çok önemli bir aktör. Gelecek dönemde kıtadaki anlaşmazlık ve sorunların adil bir arabulucusu olma potansiyeline erişmiş durumda. Buradan yola çıkarak Mısır ve Etiyopya arasında halen en önemli sorunlar arasında yer alan Hedasi Barajı ve Nil sularının paylaşımı konusunda Türkiye’nin arabuluculuğu önümüzdeki dönemde gündemin ilk sıralarında yer alacaktır” diye de ekledi.Türkiye – Mısır normalleşme süreciArap Baharı döneminde gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında Mısır’daki darbenin ardından karşılıklı büyükelçilerin çekilmesiyle durma noktasına gelmişti. Maslahatgüzar düzeyine inen ilişkilerde 2021 yılından itibaren yeni bir normalleşme dönemi başladı.Türkiye'nin Mısır’ın talepleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler’e bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurması bir jest oldu.Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanları telefon diplomasi kurdu. Ancak bu görüşmeler sonuçlanmadı.Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ise Kasım 2022’de Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.Erdoğan-Sisi görüşmesi sürecin üst perdeden yeniden başlamasına vesile olmuştu.

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etiyopya

körfez

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türkiye, mısır, ankara, kahire, mısır dışişleri bakanlığı, semih şükri, mevlüt çavuşoğlu, recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, afrika, libya, etiyopya, somali, doğu akdeniz, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)