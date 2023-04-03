https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html

Esad’ın dönüşü: Suriye’nin Arap Birliği'ne yeniden girmesi neleri değiştirir?

Esad’ın dönüşü: Suriye’nin Arap Birliği'ne yeniden girmesi neleri değiştirir?

Arap dünyasında değişim ve normalleşme dalgası sürüyor. Söz konusu normalleşme son olarak Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü ihtimalinin Batı basınında yer... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T14:57+0300

2023-04-03T14:57+0300

2023-04-03T15:25+0300

görüş

suriye

esad

beşar esad

arap

arap birliği

arap ligi

suudi arabistan

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2011’de Suriye’de başlayan iç savaş binlerce can aldı, şehirler darmaduman oldu. Suriye şu anda fiili olarak ülke bölünmüş olsa da bölgede başlayan normalleşme süreçleri, Suriye'yi de olumlu etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştiren Suriye, son dönemde Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’la da bu yolda ilerliyor.Son olarak İngiliz haber ajansı, Suudi Arabistan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planladığını yazdı. Söz konusu kaynaklar "Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan önümüzdeki haftalarda Şam'a giderek 19 Mayıs'ta yapılması planlanan zirve için Esad'a resmi davette bulunacak" dedi.Eğer iddia gerçekleşir ve Esad bu zirveye katılırsa 2011’den beri üyeliği askıya alınan Suriye’nin bölgesel anlamda normalleşmesinde en büyük adım atılacak.Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin (Suriye dahil) üye olduğu milletlerarası bir örgüt olarak Arap dünyasının en önemli kuruluşları arasında yer alıyor.Birlik; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu ve merkezi halen Kahire'de bulunuyor.‘Bölgede Arap Baharı’nın yarattığı istikrarsızlığı sonlandırma arayışı var’Peki, üyeliği askıya alınan Suriye’nin Arap Ligi’ne geri dönmesinin gündeme gelmesinin etkenleri neler oldu ve Suriye’nin dönüşü neleri değiştirir?Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden (ORSAM) Oytun Orhan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “İç savaş sonrası Arap Ligi'ndeki koltuğunu kaybeden Esad, koltuğunu korumayı başarması ile birlikte artık bir bölgede gerçeklik olarak kabul görmüş gibi gözüküyor” diyerek şunları söyledi:ABD'nin bölge ülkelerine Suriye karşıtı baskısında bir değişim olmadığının altını çizen Orhan, “Ama bu ülkeler artık biraz daha Amerika'dan bağımsız, bölge gerçeklerine uygun politikalar uygulamaya çalışıyorlar. O anlamda hem Suudi Arabistan hem Mısır Esad ile normalleşme sinyalleri veren adımları zaten uzunca bir süredir atıyor” diye ekledi.İsrail yalnız mı kalıyor?Bölgenin bir diğer önemli gücü de İsrail. Sık sık Suriye topraklarına hava harekatı düzenleyen İsrail’in artık bu konuda da eli rahat olmayacağa benziyor. İran-Suudi Arabistan normalleşmesinin üzerine Suriye’nin Arap dünyası ile ilişkilerini düzeltme hamlesini yorumlatan Oytun Orhan, şunları söyledi:Arap Ligi’ne dönüş Türkiye’nin politikalarını nasıl etkiler?Arap Ligi geçmişte Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonlarını eleştirmişti. Bu da Arap ülkeleri ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmişti. Peki, Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü Türkiye’nin güney komşusundaki politikalarını nasıl etkiler? Ankara, Şam ile normalleşme sürecinde geç mi kaldı? Orhan’ın yorumları şu şekilde:‘Türkiye sadece Suriye’de değil, Libya'da da aynı baskıya maruz kalıyor’

suriye

esad

suudi arabistan

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

mısır

israil

şam

ankara

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