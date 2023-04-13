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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ortak basın toplantısı düzenliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ortak basın toplantısı düzenliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T18:27+0300
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Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: “Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleri ile doldurmak istiyoruz. Temsil seviyesinin büyükelçi düzeyine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile sizleri bilgilendireceğiz” "Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz.""Hızla büyüyen iki ekonomi olarak enerji işbirliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz""Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız"Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:"Her iki halkı bağlayan tarihi ilişkiler mevcut ve bunu daha da yukarı taşımak bizim için önemli.""Diplomatik temsilcilerin uygun bir zamanda açıklanması konusunda hemfikiriz.""Cumhurbaşkanlarının bir zirvede buluşması da söz konusu olacaktır.""Mısır ve Suriye hükümetleri arasında son temaslarla ilgili sayın bakana bilgi verdim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, yabancı güçlerin topraklardan çekilmesi gerektiğini, Suriye hükümetinin BM kararlarına uyması gerektiğini dile getirdim.""Burada önemli olan Suriye'nin yeniden egemenliğini, bağımsızlığını temin etmeliyiz"
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türkiye, mısır, diplomatik misyon, diplomatik ilişki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ortak basın toplantısı düzenliyor

18:27 13.04.2023 (güncellendi: 18:48 13.04.2023)
© AAMısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleri ile doldurmak istiyoruz. Temsil seviyesinin büyükelçi düzeyine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile sizleri bilgilendireceğiz”

"Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz."

"Hızla büyüyen iki ekonomi olarak enerji işbirliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz"

"Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız"

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Her iki halkı bağlayan tarihi ilişkiler mevcut ve bunu daha da yukarı taşımak bizim için önemli."

"Diplomatik temsilcilerin uygun bir zamanda açıklanması konusunda hemfikiriz."

"Cumhurbaşkanlarının bir zirvede buluşması da söz konusu olacaktır."

"Mısır ve Suriye hükümetleri arasında son temaslarla ilgili sayın bakana bilgi verdim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, yabancı güçlerin topraklardan çekilmesi gerektiğini, Suriye hükümetinin BM kararlarına uyması gerektiğini dile getirdim."

"Burada önemli olan Suriye'nin yeniden egemenliğini, bağımsızlığını temin etmeliyiz"
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