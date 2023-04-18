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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/oylar-hangi-hallerde-gecersiz-sayilir--1069856728.html
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Genel seçimine ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin merak edilen soruların... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:43+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
seçmen
oy
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
geçerli oy
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YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Genel Seçimlere ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırladı. Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.YSK’nın yayınlandığı videoya göre oyları geçersiz kılan haller şu şekilde sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20230418/secim-ikinci-tura-kalirsa-yaklasik-50-bin-yeni-secmen-sandiga-gidecek-1069829130.html
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oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?oyları geçersiz kılan haller,oyların geçersiz sayılması,geçersiz oy ne demek
oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?oyları geçersiz kılan haller,oyların geçersiz sayılması,geçersiz oy ne demek

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

16:43 18.04.2023 (güncellendi: 16:48 18.04.2023)
© AA / İbrahim Erikan / Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA / İbrahim Erikan /
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Genel seçimine ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin merak edilen soruların cevaplarını yayınlandığı videolarla yanıtladı. 'Oyları geçersiz kılan haller' başlıklı videoda hangi oyların geçersiz sayılacağı madde madde belirtildi.
YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Genel Seçimlere ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırladı.
Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.
YSK’nın yayınlandığı videoya göre oyları geçersiz kılan haller şu şekilde sıralandı:
'Evet', 'tercih' mührünün basılmaması,
Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,
Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,
Oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,
Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması.
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Seçim ikinci tura kalırsa yaklaşık 50 bin yeni seçmen sandığa gidecek
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