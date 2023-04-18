https://sputniknews.com.tr/20230418/oylar-hangi-hallerde-gecersiz-sayilir--1069856728.html

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Genel seçimine ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin merak edilen soruların... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T16:43+0300

2023-04-18T16:43+0300

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2023 türkiye seçimleri

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YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Genel Seçimlere ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırladı. Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.YSK’nın yayınlandığı videoya göre oyları geçersiz kılan haller şu şekilde sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20230418/secim-ikinci-tura-kalirsa-yaklasik-50-bin-yeni-secmen-sandiga-gidecek-1069829130.html

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oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?oyları geçersiz kılan haller,oyların geçersiz sayılması,geçersiz oy ne demek