https://sputniknews.com.tr/20230418/secim-ikinci-tura-kalirsa-yaklasik-50-bin-yeni-secmen-sandiga-gidecek-1069829130.html

Seçim ikinci tura kalırsa yaklaşık 50 bin yeni seçmen sandığa gidecek

Seçim ikinci tura kalırsa yaklaşık 50 bin yeni seçmen sandığa gidecek

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi halinde 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Seçim yapılacak. İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için yurtiçinde 18... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T10:09+0300

2023-04-18T10:09+0300

2023-04-18T10:09+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçmen

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yener’in verdiği bilgilere göre 14 Mayıs seçimlerinin profili:YURTİÇİ SEÇMEN SAYISI 60.6 MİLYON: Yurtiçi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843. Bunun 30 milyon 710 bin 790’ını yani yüzde 50.6’sını kadın seçmenler, 29 milyon 987 bin 53’ünü (yüzde 49.4) erkek seçmenler oluşturuyor.ENGELLİ SEÇMEN SAYISI 989 BİN 543: Yurtiçinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı ise 3 milyon 180 bin 802.191 BİN 884 SANDIK KURULU: 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak.524 SEYYAR SANDIK: Ayrıca 421 ilçede 524 seyyar sandık kurulacak, seyyar sandıklarda toplam 6 bin 215 kişi oy kullanacak.CEZAEVLERİNDE 53 BİN 172 SEÇMEN: Cezaevi sandık kurulu sayısı 337, tutuklu ve hükümlü seçmen sayı ise 53 bin 172.GÜMRÜKLERDE 4 BİN 671 SANDIK KURULU: Gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Oy verilecek gümrük kapısı sayısı 46, gümrük sandık sayısı ise 103.3.4 MİLYON YURTDIŞINDAN: Yurtdışından oy kullanacak seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98. Bu seçmenlerden 1 milyon 595 bin 158’i kadın (yüzde 46.7), 1 milyon 820 bin 940’ı (yüzde 53.3) ise erkek. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 272. 646. Yurtdışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak. Yurtiçi ve yurtdışı toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olacak.5 milyon 182 bin kişi ilk kez oy kullanacakHürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, yurtiçinde 14 Mayıs’taki ilk tur cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde 4 milyon 904 bin 672 yeni seçmen ilk kez oy kullanacak. Yurtdışında ise ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 277 bin 646 olacak. Yani 14 Mayıs’ta toplam 5 milyon 182 bin 318 kişi ilk kez sandığa gidecek.İkinci tura giderse 49.9 bin yeni seçmen Cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi halinde 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçim yapılacak. İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için yurtiçinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 seçmen daha ilk kez oy verecek. Yurtdışında ise ikinci turdaki yeni seçmen sayısı 2 bin 435 olacak. Böylece seçimin ikinci tura kalması halinde toplam 49 bin 958 seçmen daha ilk kez sandığa gidecek.'Oy pusulaları fazla basıldı' iddiasına yanıtYSK Başkanı Yener, ‘çok fazla oy pusulası basıldığı’ iddialarına şöyle yanıt verdi: Yüzde 50.6 kadın, yüzde 49.4 erkekYurtiçindeki 60 milyon 697 bin 843 seçmenin 30 milyon 710 bin 790’ını, yani yüzde 50.6’sını kadın seçmenler oluşturuyor. Erkek seçmen sayısı ise 29 milyon 987 bin 53 (yüzde 49.4).Deprem bölgesinden 133 bin seçmen nakliYSK Başkanı Yener, “Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin kişi deprem bölgesinden diğer illerimize seçmen kayıtlarını aldırdı. Toplam yurtiçinde de 600 bine yakın seçmen, askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yerlere naklettirdi” bilgisini verdi.

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçmen, seçim, sayı, genç, oy