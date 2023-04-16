https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-disisleri-bakani-lavrov-brezilya-venezuella-nikaragua-kuba-turuna-cikiyor-1069760518.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba turuna çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba turuna çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un 17-21 Nisan tarihlerinde Brezilya, Venezüella, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret edeceğini duyurdu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T19:27+0300

2023-04-16T19:27+0300

2023-04-16T19:38+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

latin amerika

ziyaret

brezilya

venezüella

nikaragua

küba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069679904_0:91:2827:1681_1920x0_80_0_0_011cef71cad27e3c3e52e98f803d88f2.jpg

Latin Amerika'nın en güçlü ülkesi Brezilya'da iktidarın solcu Lula da Silva'ya geçmesiyle Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunda yeni bir dedolarizasyon hamlesinin başladığı dönemde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Latin Amerika turuna başlıyor. Bakanlığın solun iktidarda bulunduğu Latin Amerika ülkeleri arasında olan Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba'yı kapsayan turla ilgili açıklamasında şöyle denildi:“Rusya Dışişleri Bakanı’nı, bu devletlerin üst düzey liderleriyle resepsiyon ve dışişleri bakanlarıyla müzakereleri içeren yoğun bir program bekliyor."“Bakan Levrov, ülkelerimiz arasında siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, insani, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir gündemle bölgeye gidiyor." 'BM Şartı temelinde dünya düzeni için'"Taşıyıcı yapısı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı olan modern dünyanın uluslararası hukuk temellerinin güçlendirilmesi konusunu, görüşmelerin odak noktasına almayı planlıyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230414/lula-cinde-abd-dolari-hegemonyasinin-deli-gomleginden-kurtulalim-1069675090.html

https://sputniknews.com.tr/20230125/lavrov-guney-afrikadaki-zirvede-brics-icin-ortak-para-birimi-degerlendirilecek-1066171601.html

rusya

latin amerika

brezilya

venezüella

nikaragua

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, latin amerika, ziyaret, brezilya, venezüella, nikaragua, küba