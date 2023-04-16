https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-disisleri-bakani-lavrov-brezilya-venezuella-nikaragua-kuba-turuna-cikiyor-1069760518.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba turuna çıkıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba turuna çıkıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un 17-21 Nisan tarihlerinde Brezilya, Venezüella, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret edeceğini duyurdu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T19:27+0300
2023-04-16T19:27+0300
2023-04-16T19:38+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
latin amerika
ziyaret
brezilya
venezüella
nikaragua
küba
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Latin Amerika'nın en güçlü ülkesi Brezilya'da iktidarın solcu Lula da Silva'ya geçmesiyle Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunda yeni bir dedolarizasyon hamlesinin başladığı dönemde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Latin Amerika turuna başlıyor. Bakanlığın solun iktidarda bulunduğu Latin Amerika ülkeleri arasında olan Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba'yı kapsayan turla ilgili açıklamasında şöyle denildi:“Rusya Dışişleri Bakanı’nı, bu devletlerin üst düzey liderleriyle resepsiyon ve dışişleri bakanlarıyla müzakereleri içeren yoğun bir program bekliyor."“Bakan Levrov, ülkelerimiz arasında siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, insani, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir gündemle bölgeye gidiyor." 'BM Şartı temelinde dünya düzeni için'"Taşıyıcı yapısı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı olan modern dünyanın uluslararası hukuk temellerinin güçlendirilmesi konusunu, görüşmelerin odak noktasına almayı planlıyoruz."
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, latin amerika, ziyaret, brezilya, venezüella, nikaragua, küba
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, latin amerika, ziyaret, brezilya, venezüella, nikaragua, küba
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba turuna çıkıyor
19:27 16.04.2023 (güncellendi: 19:38 16.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un 17-21 Nisan tarihlerinde Brezilya, Venezüella, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Latin Amerika'nın en güçlü ülkesi Brezilya'da iktidarın solcu Lula da Silva'ya geçmesiyle Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunda yeni bir dedolarizasyon hamlesinin başladığı dönemde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Latin Amerika turuna başlıyor.
Bakanlığın solun iktidarda bulunduğu Latin Amerika ülkeleri arasında olan Brezilya, Venezüella, Nikaragua, Küba'yı kapsayan turla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
“Rusya Dışişleri Bakanı’nı, bu devletlerin üst düzey liderleriyle resepsiyon ve dışişleri bakanlarıyla müzakereleri içeren yoğun bir program bekliyor."
“Bakan Levrov, ülkelerimiz arasında siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, insani, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir gündemle bölgeye gidiyor."
'BM Şartı temelinde dünya düzeni için'
"Taşıyıcı yapısı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı olan modern dünyanın uluslararası hukuk temellerinin güçlendirilmesi konusunu, görüşmelerin odak noktasına almayı planlıyoruz."