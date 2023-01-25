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https://sputniknews.com.tr/20230125/lavrov-guney-afrikadaki-zirvede-brics-icin-ortak-para-birimi-degerlendirilecek-1066171601.html
Lavrov: Güney Afrika’daki zirvede BRICS için ortak para birimi değerlendirilecek
Lavrov: Güney Afrika’daki zirvede BRICS için ortak para birimi değerlendirilecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika’da ağustos ayında düzenlenecek zirvede, BRICS için ortak para biriminin oluşturulması girişiminin... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T17:34+0300
2023-01-25T17:34+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
angola
brics
joao lourenço
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Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Geçen günlerde dile getirilen girişimler yönünde çalışmalar yürütüyor. Bu girişimlerin başında BRICS, Latin Amerika ve Karayıp devletleri kapsamında ortak para biriminin oluşturulması konusu yer alıyor” ifadelerini kullandı.BRICS liderleri, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ağustos ayında yüz yüze gelecek.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ekonomik işbirliği yapılanması olan BRICS, dünya yüzölçümünün yüzde 30’unu, dünya nüfusunun yüzde 42’sini ve dünya ekonomisinin dörtte birini temsil ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Haziran 2022’de, BRICS ülkelerinin para birimleri temelinde yeni bir uluslararası para birimi oluşturma konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-brezilya-brics-donem-baskanliginin-2025e-ertelenmesini-istedi---1066120431.html
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sergey lavrov, rusya, angola, brics, joao lourenço
sergey lavrov, rusya, angola, brics, joao lourenço

Lavrov: Güney Afrika’daki zirvede BRICS için ortak para birimi değerlendirilecek

17:34 25.01.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika’da ağustos ayında düzenlenecek zirvede, BRICS için ortak para biriminin oluşturulması girişiminin görüşüleceğini söyledi.
Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Geçen günlerde dile getirilen girişimler yönünde çalışmalar yürütüyor. Bu girişimlerin başında BRICS, Latin Amerika ve Karayıp devletleri kapsamında ortak para biriminin oluşturulması konusu yer alıyor” ifadelerini kullandı.
BRICS liderleri, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ağustos ayında yüz yüze gelecek.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ekonomik işbirliği yapılanması olan BRICS, dünya yüzölçümünün yüzde 30’unu, dünya nüfusunun yüzde 42’sini ve dünya ekonomisinin dörtte birini temsil ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Haziran 2022’de, BRICS ülkelerinin para birimleri temelinde yeni bir uluslararası para birimi oluşturma konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirmişti.
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