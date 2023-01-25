https://sputniknews.com.tr/20230125/lavrov-guney-afrikadaki-zirvede-brics-icin-ortak-para-birimi-degerlendirilecek-1066171601.html

Lavrov: Güney Afrika’daki zirvede BRICS için ortak para birimi değerlendirilecek

Lavrov: Güney Afrika’daki zirvede BRICS için ortak para birimi değerlendirilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika’da ağustos ayında düzenlenecek zirvede, BRICS için ortak para biriminin oluşturulması girişiminin... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:34+0300

2023-01-25T17:34+0300

2023-01-25T17:34+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

angola

brics

joao lourenço

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066171442_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_fa7f201201e775c2ef2906a3c336c633.jpg

Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Geçen günlerde dile getirilen girişimler yönünde çalışmalar yürütüyor. Bu girişimlerin başında BRICS, Latin Amerika ve Karayıp devletleri kapsamında ortak para biriminin oluşturulması konusu yer alıyor” ifadelerini kullandı.BRICS liderleri, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ağustos ayında yüz yüze gelecek.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ekonomik işbirliği yapılanması olan BRICS, dünya yüzölçümünün yüzde 30’unu, dünya nüfusunun yüzde 42’sini ve dünya ekonomisinin dörtte birini temsil ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Haziran 2022’de, BRICS ülkelerinin para birimleri temelinde yeni bir uluslararası para birimi oluşturma konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-brezilya-brics-donem-baskanliginin-2025e-ertelenmesini-istedi---1066120431.html

rusya

angola

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, angola, brics, joao lourenço