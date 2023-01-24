https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-brezilya-brics-donem-baskanliginin-2025e-ertelenmesini-istedi---1066120431.html

Rusya: Brezilya, BRICS dönem başkanlığının 2025'e ertelenmesini istedi

Rusya: Brezilya, BRICS dönem başkanlığının 2025'e ertelenmesini istedi

Brezilya'nın BRICS dönem başkanlığının 2025'e ertelenmesi talebiyle Rusya'ya başvuruda bulunduğu açıklandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T16:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Brezilya'nın 2019 yılında BRICS dönem başkanlığının 2025'e ertelenmesi talebiyle Rusya'ya başvuruda bulunduğu, Moskova'nın bu teklife olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Açıklamada, “2019'da Brezilya, 2024'te G20'ye liderlik etme planlarıyla bağlantılı olarak Rusya'ya BRICS dönem başkanlığının sırasını değiştirmesi talebiyle resmi başvuruda bulundu” denildi. Brezilya’nın Rusya'nın dönem başkanlığı görevini 2024'te ve Brezilya'nın ise 2025'te devralmasını önerdiği belirtilen açıklamada, “Elbette, Brezilyalı ortakların talebine olumlu yanıt verdik. Anlaşma, BRICS’in diğer katılımcıları tarafından da desteklendi ve diplomatik nota teatisiyle pekiştirildi” ifadelerine yer verildi. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ekonomik işbirliği yapılanması olan BRICS’e İran ve Arjantin’in yanı sıra diğer bazı ülkeler de üye olmak istiyor.

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