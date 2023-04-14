https://sputniknews.com.tr/20230414/kremlin-pasifik-filosundaki-ani-denetim-natonun-genislemesiyle-baglantili-degil---1069674524.html
Kremlin: Pasifik Filosu'ndaki ani denetim NATO'nun genişlemesiyle bağlantılı değil
Kremlin: Pasifik Filosu'ndaki ani denetim NATO'nun genişlemesiyle bağlantılı değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Pasifik Filosu'nda bugün başlatılan ani denetimin NATO'nun genişlemesi ve Japonya'nın olası İttifak üyeliğiyle... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T13:54+0300
2023-04-14T13:54+0300
2023-04-14T13:55+0300
savunma
pentagon
kremlin
nato
rus pasifik filosu
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında Peskov'a Pasifik Filosu'nda bugün başlatılan ani denetimin NATO'nun genişlemesi ve Japonya'nın olası İttifak üyeliğiyle bağlantılı olup olmadığı soruldu. Kremlin Sözcüsü, "Hayır, bununla bağlantılı değil. Bu, ordunun hazırlanmasına, silahlı kuvvetlerimizin geliştirilmesine ve savaşa hazırlık durumunun denetimine ilişkin rutin bir uygulama" yanıtını verdi. 'Rusya'nın varlıklarının dondurulması hukuka aykırı' Alman Die Welt gazetesinde yer alan, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna çatışması sonrası iade edilmesi gerekeceği sonucuna vardığına dair haber de gündeme getirildi. Batı'nın Rusya'nın varlıklarının dondurulmasını meşrulaştırma girişimlerinin tamamının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Peskov, "Dondurulan varlıklar üzerindeki blokajın kaldırılmasını talep ediyoruz, bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 'Belge sızıntısına ilişkin gözaltı ABD istihbarat servislerinin konusu' ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başta Ukrayna'daki kriz olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin 'gizli askeri belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Teixeira, Massachusetts'te gözaltına alınması, basın toplantısında öne çıkan bir diğer konu oldu. Peskov, Rusya'nın Teixeira hakkında şikayetleri bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, bunun ABD istihbarat servislerini ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin sızdırılan bilgileri incelemeye devam ettiğini, şüpheleri bulunmasına rağmen bilgilerin dikkatlice incelendiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230414/soygu-pasifik-filosu-en-yuksek-savasa-hazirlik-durumu-seviyesine-getirilecek--1069669409.html
https://sputniknews.com.tr/20230413/pentagona-ait-gizli-belgeleri-sizdirdigi-iddia-edilen-jack-teixeira-gozaltina-alindi-1069650256.html
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pentagon, kremlin, nato, rus pasifik filosu, dmitriy peskov
pentagon, kremlin, nato, rus pasifik filosu, dmitriy peskov
Kremlin: Pasifik Filosu'ndaki ani denetim NATO'nun genişlemesiyle bağlantılı değil
13:54 14.04.2023 (güncellendi: 13:55 14.04.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Pasifik Filosu'nda bugün başlatılan ani denetimin NATO'nun genişlemesi ve Japonya'nın olası İttifak üyeliğiyle bağlantılı olmadığını söyledi.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Pasifik Filosu'nda bugün başlatılan ani denetimin NATO'nun genişlemesi ve Japonya'nın olası İttifak üyeliğiyle bağlantılı olup olmadığı soruldu.
Kremlin Sözcüsü, "Hayır, bununla bağlantılı değil. Bu, ordunun hazırlanmasına, silahlı kuvvetlerimizin geliştirilmesine ve savaşa hazırlık durumunun denetimine ilişkin rutin bir uygulama" yanıtını verdi.
'Rusya'nın varlıklarının dondurulması hukuka aykırı'
Alman Die Welt gazetesinde yer alan, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna çatışması sonrası iade edilmesi gerekeceği sonucuna vardığına dair haber de gündeme getirildi.
Batı'nın Rusya'nın varlıklarının dondurulmasını meşrulaştırma girişimlerinin tamamının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Peskov, "Dondurulan varlıklar üzerindeki blokajın kaldırılmasını talep ediyoruz, bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
'Belge sızıntısına ilişkin gözaltı ABD istihbarat servislerinin konusu'
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başta Ukrayna'daki kriz olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin 'gizli askeri belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Teixeira, Massachusetts'te gözaltına alınması, basın toplantısında öne çıkan bir diğer konu oldu.
Peskov, Rusya'nın Teixeira hakkında şikayetleri bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, bunun ABD istihbarat servislerini ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin sızdırılan bilgileri incelemeye devam ettiğini, şüpheleri bulunmasına rağmen bilgilerin dikkatlice incelendiğini belirtti.