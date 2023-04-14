https://sputniknews.com.tr/20230414/soygu-pasifik-filosu-en-yuksek-savasa-hazirlik-durumu-seviyesine-getirilecek--1069669409.html

Şoygu: Pasifik Filosu en yüksek savaşa hazırlık durumu seviyesine getirilecek

Şoygu: Pasifik Filosu en yüksek savaşa hazırlık durumu seviyesine getirilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Pasifik Filosu'nda savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetim başlattıklarını ve filonun en yüksek savaşa hazırlık durumu... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T12:42+0300

2023-04-14T12:42+0300

2023-04-14T12:42+0300

savunma

sergey şoygu

rus pasifik filosu

vladimir putin

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Savunma Bakanlığı yönetim toplantısında konuşan Şoygu, Pasifik Filosu'nun tamamının Başkomutan Vladimir Putin'in kararıyla düzenlenen ani denetim kapsamında bu sabah saat 09:00'dan itibaren teyakkuza geçtiğini ve en yüksek savaşa hazırlık durumu seviyesine çıkmak için çalışmalara başladığını belirtti. Hava-Uzay Kuvvetleri'nin bir kısmının, kara birliklerinin ve takviye kuvvetlerin ani denetimde görev yaptığını anlatan Şoygu, birliklere denetimin tüm aşamalarında güvenlik talimatlarına kati biçimde uyma, devlet mülküne zarar gelmesini önleme talimatı verdi. "Bu denetimin ana amacı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin potansiyel düşmanın okyanus ve deniz yönlerinden düzenleyeceği olası saldırıları püskürtme görevlerini yerine getirme kabiliyetini geliştirmek" diye devam eden Şoygu, filonun denetimin sırasında büyük füze ve hava saldırılarını püskürteceğini, denizaltıları arama ve imha tatbikatları yapacağını, sözde düşmanın gemi ateş gruplarını ve kara tesislerini imha etmeye yönelik torpido, top ve füze atışları yapacağını ifade etti. Denetimin bir takım özelliklere sahip olacağını kaydeden Savunma Bakanı, kuvvetler tatbikat bölgelerine intikal ettirilmeden önce, filo kuvvetlerinin üslerine yakın noktalarda su altındaki durumun kısa sürede ortaya çıkarılmasının planlandığını anlattı. Şoygu, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'e Pasifik Filosu'ndaki ani denetim görevleri hakkında yabancı askeri ataşelere bilgi verilmesini organize etme talimatı da verdi.

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sergey şoygu, rus pasifik filosu, vladimir putin