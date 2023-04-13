https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-wsj-muhabiri-gerskovicin-takasi-ancak-mahkeme-kararinin-ardindan-mumkun-olabilir-1069649842.html

Rusya: WSJ muhabiri Gerşkoviç'in takası, ancak mahkeme kararının ardından mümkün olabilir

Rusya: WSJ muhabiri Gerşkoviç'in takası, ancak mahkeme kararının ardından mümkün olabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tutuklu yargılanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in takasının ancak mahkeme kararının... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T21:54+0300

2023-04-13T21:54+0300

2023-04-13T21:54+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

sergey ryabkov

tutuklu

casus

evan gerşkoviç

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Basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, nisan başında casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde suçüstü yakalanan Gerşkoviç'in durumuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Ryabkov, Gerşkoviç'in ABD'yle takas edilme olasılığı hakkındaki sorulara cevaben, herhangi bir kişinin takasının ancak mahkemenin o kişi veya suçlamayla ilgili hükmünü verdikten sonra değerlendirilebileceğinin altını çizdi.Hükümlü takası konusunun ABD'yle görüşüldüğü sürece üçüncü ülkelerin dahil edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Ryabkov, "Biz buna kesinlikle ilgi duymuyoruz. Bizim çalışan bir kanalımız var, geçmişte belirli mutabakatlara varmak için kullanıldı, bu mutabakatlar yerine getirildi, bu nedenle üçüncü ülkelere ihtiyaç yok" dedi.Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-senatorlerden-rusyada-tutuklu-yargilanan-gazeteci-gerskovicin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1069352534.html

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