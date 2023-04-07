ABD'li senatörlerden Rusya'da tutuklu yargılanan gazeteci Gerşkoviç'in serbest bırakılması çağrısı

Schumer ve McConnell, yayınladıkları ortak bildiride Gerşkoviç'in gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.



ABD'li senatörler, "ABD vatandaşı ve WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç'in hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmasını kararlılıkla kınıyoruz ve bu ünlü, saygıdeğer, uluslararası düzeydeki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.



Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.