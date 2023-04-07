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ABD'li senatörlerden Rusya'da tutuklu yargılanan gazeteci Gerşkoviç'in serbest bırakılması çağrısı
ABD'li senatörlerden Rusya'da tutuklu yargılanan gazeteci Gerşkoviç'in serbest bırakılması çağrısı
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Rusya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T21:16+0300
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wall street journal (wsj)
gazeteci
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Schumer ve McConnell, yayınladıkları ortak bildiride Gerşkoviç'in gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.ABD'li senatörler, "ABD vatandaşı ve WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç'in hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmasını kararlılıkla kınıyoruz ve bu ünlü, saygıdeğer, uluslararası düzeydeki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-disisleri-wsj-muhabirinin-takasi-su-an-icin-gundemde-yok-1068972569.html
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ABD'li senatörlerden Rusya'da tutuklu yargılanan gazeteci Gerşkoviç'in serbest bırakılması çağrısı

21:16 07.04.2023 (güncellendi: 21:17 07.04.2023)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFEvan Gershkovich
Evan Gershkovich - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Rusya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılmasının talep edildiği ortak bildiri yayınladı.
Schumer ve McConnell, yayınladıkları ortak bildiride Gerşkoviç'in gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

ABD'li senatörler, "ABD vatandaşı ve WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç'in hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmasını kararlılıkla kınıyoruz ve bu ünlü, saygıdeğer, uluslararası düzeydeki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.
Evan Gershkovich - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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Rusya Dışişleri: WSJ muhabirinin takası şu an için gündemde yok
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