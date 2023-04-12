TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-2028-ve-2032-avrupa-sampiyonasi-adaylik-dosyasini-uefaya-sundu-1069582708.html
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından adaylık dosyasını da UEFA’ya sundu... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:30+0300
2023-04-12T16:30+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
uefa
adaylık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582874_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f82875c6805e93565c9ee5e1d1701a80.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce resmi adaylık başvurusunu tamamladığı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. UEFA'ya verilen dosyada, adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgelerin bulunduğu aktarıldı. 2028 Avrupa Şampiyonası'na İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı bulunurken, 2032 Avrupa Şampiyonası'na ise İtalya'nın adaylığı olduğu belirtildi.Öte yandan 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nın hangi ülkelerde düzenleneceği ise ekim ayında belli olacak.TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.Resmî adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak."
https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582874_40:0:1107:800_1920x0_80_0_0_9e028c9de8225126127648e29c62cc82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, uefa, adaylık
türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, uefa, adaylık

TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu

16:30 12.04.2023
© İHATFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından adaylık dosyasını da UEFA’ya sundu. Gönderilen dosyada adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgeler yer aldı.
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından adaylık dosyasını da UEFA’ya sundu. Gönderilen dosyada adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgeler yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından adaylık dosyasını da UEFA’ya sundu. Gönderilen dosyada adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgeler yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce resmi adaylık başvurusunu tamamladığı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. UEFA'ya verilen dosyada, adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgelerin bulunduğu aktarıldı. 2028 Avrupa Şampiyonası'na İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı bulunurken, 2032 Avrupa Şampiyonası'na ise İtalya'nın adaylığı olduğu belirtildi.
Öte yandan 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nın hangi ülkelerde düzenleneceği ise ekim ayında belli olacak.
TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.
Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.
Resmî adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak."
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
SPOR
TFF ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor: Yabancı oyuncu kuralında Premier Lig modeli görüşülecek
12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала