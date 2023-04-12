https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-2028-ve-2032-avrupa-sampiyonasi-adaylik-dosyasini-uefaya-sundu-1069582708.html

TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu

TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu

TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından adaylık dosyasını da UEFA’ya sundu... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T16:30+0300

2023-04-12T16:30+0300

2023-04-12T16:30+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

uefa

adaylık

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce resmi adaylık başvurusunu tamamladığı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. UEFA'ya verilen dosyada, adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgelerin bulunduğu aktarıldı. 2028 Avrupa Şampiyonası'na İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı bulunurken, 2032 Avrupa Şampiyonası'na ise İtalya'nın adaylığı olduğu belirtildi.Öte yandan 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nın hangi ülkelerde düzenleneceği ise ekim ayında belli olacak.TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.Resmî adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak."

https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, uefa, adaylık