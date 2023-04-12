https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html

TFF ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor: Yabancı oyuncu kuralında Premier Lig modeli görüşülecek

TFF ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor: Yabancı oyuncu kuralında Premier Lig modeli görüşülecek

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında yabancı kuralı masaya yatırılacak. Yabancı kuralında İngiltere'de uygulanan Premier Lig örnek alınacak. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T12:26+0300

2023-04-12T12:26+0300

2023-04-12T12:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

yabancı

kural

futbol

lale orta

dursun özbek

premier lig

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor. Bu toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.Kulüplerin özkaynaklarına dönmelerini hedefleyen 'B Takım' projesine önümüzdeki yıl için izin verileceği açıklanmıştı. B Takım gündemi ile alakalı toplantıya teknik direktörler de çağrıldı. Formatla ilgili son ayrıntıların bu görüşmede nihai sonuca bağlanması bekleniyor.Ayrıca önümüzdeki yıl yabancı konusunda Premier Lig modeli esas alınacak. İngiltere'de sınırsız yabancı hakkı bulunan kulüpler, buna karşın çalışma izni almak zorunda. Çalışma izninin çıkabilmesi için, oyuncunun ülkesinin milli takımının son 2 yıldaki maçlarının yüzde 75'inde forma giymiş olması gerek. Bunun yanında takımların kadrolarında 21 yaşından büyük en fazla 17 oyuncu olması kabul ediliyor.Akşam'da yer alan habere göre, Türkiye'de uygulanacak sistemin daha esnek olacağı öngörülüyor. Yüzde 75'lik milli takım şartının aşağıya çekilmesi bekleniyor.Lale Orta'nın istifası Diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda TFF yetkilileriyle görüşecek olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın, yayıncı kuruluşa müdahalesi ile sonrasında yaptığı açıklamalara dair duydukları rahatsızlıkları dile getirecek. Orta'nın bir kez daha istifası istenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230412/super-ligde-yeni-sezon-takvimi-aciklandi--1069564815.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı, kural, futbol, lale orta, dursun özbek, premier lig