https://sputniknews.com.tr/20230412/super-ligde-yeni-sezon-takvimi-aciklandi--1069564815.html

Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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fikstür

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TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.Açıklamada, yeni sezonun ise 11 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/1069520508.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, takvim