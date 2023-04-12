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Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.Açıklamada, yeni sezonun ise 11 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, takvim
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, takvim

Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

12:17 12.04.2023
© AASüper Lig, futbol topu, maç
Süper Lig, futbol topu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.
Açıklamada, yeni sezonun ise 11 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi.
Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
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