https://sputniknews.com.tr/20230412/super-ligde-yeni-sezon-takvimi-aciklandi--1069564815.html
Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T12:17+0300
2023-04-12T12:17+0300
2023-04-12T12:17+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor toto süper lig
fikstür
takvim
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TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.Açıklamada, yeni sezonun ise 11 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/1069520508.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, takvim
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, takvim
Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.
Açıklamada, yeni sezonun ise 11 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi.
Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.